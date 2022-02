Mor l'actriu Alicia Hermida als 89 anys, coneguda per «Cuéntame» i «Paquita Salas»

Una nova tragèdia colpeja el món de la interpretació. L'actriu Alicia Hermida, coneguda per diversos papers mítics en el món del teatre i la televisió, ha mort aquest matí als 89 anys d'edat.ha notificat la pèrdua d'aquesta intèrpret, nascuda a, molt estimada pels professionals del sector.Reconeguda a tot l'estat espanyol pel personatge de Valentina a la sèrie de RTVE,, va revifar la seva carrera després d'anys mantenint-se en la primera línia del teatre però sense el reconeixement de les noves generacions. Professional del teatre des de la dècada dels anys 50, va participar en diverses pel·lícules llegendàries del cinema espanyol, comEn l'apartat del teatre, ha interpretat obres icòniques de personatges ilustres com J. Un dels seus cameos més divertits va ser l'aparició a la sèrie de Netflix,, creada per

