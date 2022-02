Empresa impulsa una oficina per la transformació de l'automoció

Elha impulsat aquest dimecres l'), una estructura pròpia per ajudar les empreses en la seva descarbonització, digitalització i a adaptació a les noves pràctiques de consum. L'objectiu és reforçar un sector que representa eli dona feina a. Aquesta oficina estarà liderada per, que fins ara dirigia els programes de mobilitat del Departament, i comptarà amb un equip de cinc persones a temps complet. Es posarà en funcionament amb un pressupost deLa conselleria considera necessari impulsar una eina d'aquestes característiques davant un escenari en què el sector enfronta grans canvis, amb la, i dues terceres parts de les empreses que conformen la seva cadena de valor principal necessiten innovar i canviar. El Govern estima que es podrà optar alde la, fet que suposaria ajuts directes pel valor deal llarg del 2022.El Govern vol promoure nous productes industrials i aposta per la recuperació del paper del sector de l'automoció en el sistema productiu, segons ha explicat el conseller d'Empresa i Treball,, en una roda de premsa. El càlcul de l'executiu és que la producció massiva del vehicle elèctric a Catalunya tindrà impacte principalment en lesde la cadena de valor, que majoritàriament es concentren en les dues primeres coronen de l'àrea metropolitana de Barcelona. Segons l'anàlisi del Departament, 235 empreses hauran d'implementar canvis i innovar en els seus productes per tal de fer front a la transformació del sector. Es treballa amb els terminis de laa l'horitzó, que fixen elcom l'últim any per a produir i vendre cotxes de benzina o dièsel.Torrent ha fet referència al, amb qui ha assegurat que es coordinarà també en l'àmbit de treball, per a impulsar la formació dels treballadors del sector. En aquest sentit, ha dit que el) de Martorell, que estava pràcticament buit des de la seva inauguració el 2015, tindrà un". Respecte al concurs per a ocupar-lo, ha assegurat que "tot segueix el seu curs" i que aviat podran anunciar la licitació definitiva i la seva posada en funcionament.El conseller també s'ha expressat sobre la, la més gran de l'automoció, i ha assegurat que està "convençut" que la resolució serà "satisfactòria". Tot i que ha admès que la recerca d'un substitut al fabricant japonès està sent "", s'ha mostrat convençut que serà possible "garantir la continuïtat dels llocs de treball i la continuïtat industrial".Sobre el cas de, Roger Torrent s'ha limitat a insistir que no té notícies "oficials ni formals" que Volkswagen hagi pres la decisió d'on vol instal·lar la planta de cel·les de bateries a l'Estat, vinculada als fons europeus. Ha afirmat, però, que "Catalunya està preparada per assumir qualsevol part del procés productiu del cotxe elèctric".

