Un flamenc nascut al delta de l'Ebre apareix a 3.200 quilòmetres de distància

Distància que ha recorregut el flamenc

Unnascut a les, a, ha estat observat al, a 270 quilòmetres al nord de Dakar, alsegons ha informat el parc natural del DeltaAquesta au tan emblemàtica alva ser anellada l’agost de 2010, i aquell mateix any va ser vista a la zona per última vegada. El passat mes de gener va aparèixer a 3.200 quilòmetres del seu naixement.De fet, anteriorment ja s’han registrat observacions de flamencs nascuts al delta en països llunyans com, també a, si bé majoritàriament les aus es desplacen a, a altres llocs de l’i a

