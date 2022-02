Felip VI es contagia de Covid i cancel·la l'agenda

Altres notícies que et poden interessar

El reis'ha contagiat de, segons ha informat la Zarzuela aquest dimecres. El monarca espanyol va presentar símptomes lleus aquest dimarts a la tarda i ara cancel·larà l'agenda durant set dies. La reina Letícia i la infanta Elionor han donat negatiu, segons la Casa Reial.L'estat de salut del monarca "és bo" però s'ha procedit a suspendre totes les seves activitats oficials en els pròxims set dies, durant els quals romandrà en aïllament. No obstant això, ha requerit Casa Reial, "mantindrà la seva activitat institucional des de la seva residència".D'altra banda, la Zarzuela ha aclarit que tant la Reina Letizia com la infanta Sofía no presenten ara com ara símptomes del coronavirus i "podran seguir amb les seves activitats previstes amb normalitat, segons les normes establertes". Ambdues se sotmetran als protocols de seguiment previstos en aquests casos, puntualitza el comunicat.​​​​​​​​​

