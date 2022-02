Una empresa catalana s'anunciarà a la SuperBowl d'aquest diumenge

és l'esdeveniment esportiu més seguit de tot el planeta. Desenes de milions de persones segueixen la final del campionat de futbol americà, que enfronta els guanyadors de, en un partit ple d'espectacles i una expectació màxima a les televisions, principalment nord-americanes. Un dels moments més importants és el show de la mitja part, on actuen els principals artistes del moment,Tot i aquest recull, els anuncis es converteixen en bona part de l'atracció de l'espectador que mai segueix el futbol americà.Wallbox, una firma que es dedica a fabricar carregadors per a cotxes elèctrics, ha aconseguit anunciar-se aquest diumenge a la SuperBowl en una de les pauses publicitàries.Segons les estadístiques televisives, aquestes pauses són les més vistes de tot l'any, al costat dels primers anuncis de l'1 de gener o en altres esdeveniments esportius únics, comL'empresa catalana, que té seu a, aposta pel salt al mercat americà. És més, aquest passat octubre, la firma, que només té 6 anys d'història, va entar a cotitzar a la borsa de Nova York.Els anuncis de la SuperBowl són considerats els més divertits i seguits pel públic generalista. Des de l'aparició de tràilers de pel·lícules o sèries, o a la creativitat de moltes empreses per anunciar els seus productes amb famosos, actors o cantants, genera una expectativa gegant durant el diumenge en què es produeix la final.

