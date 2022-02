Quines són la fruita i la verdura que més han augmentat de preu

La inflació continua perjudicant la butxaca dels consumidors, i un dels productes que s'han vist afectats per aquestsón la fruita, la verdura i les hortalisses. Però no tots els productes s'han encarit en la mateixa mesura, segons recullen les dades del gener de l'índex de preus en origen i destinació dels aliments (IPOD), que elabora l'organització agrària COAG.De les 33 categories analitzades, han sofert increments 23 productes, i fins a vuit ho han fet a dobles dígits. Les que més són lai la, tots dos productes de temporada. Un quilo de carxofes costava 3,92 euros al gener, un 22,5% més que fa un any, mentre que el quilo de mandarines es va encarir un 21,8% fins a 2,74 euros.Entre els productes hortofrutícoles que més han incrementat el preu hi ha el carabassó, que va repuntar un 21,7% fins a 3,03 euros; i la, amb un encariment del 21,6% fins a 1,97 euros. També han registrat encariments superiors al 10% els, la, eli la"Els costos de producció estan pujant i això repercuteix en tota la cadena", analitza Álvaro Areta, responsable tècnic de cadena alimentària de COAG, segons publica el diari Cinco Días. A més, explica que "el que es produeix en hivernacle s'ha parat i hi ha menys producte".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor