Brussel·les porta Espanya als tribunals per no transposar la directiva per la protecció contra la radiació

Laha informat aquest dimecres que denunciaràdavant elper no haver incorporat laa la seva legislació nacional. Apunta que només s'ha traslladat "una petita part dels requisits".Els Estats membre van tenir fins al mes de juny de 2021 per a transposar la norma, però. Per això, l'executiu comunitari va iniciar uni van remetre una les autoritats espanyoles. Es tracta de la segona fase del procés i suposa unperquè es respongui als dubtes de la Comissió.Ara, Brussel·les considera que els arguments d'Espanya són. Fa quatre anys que la transposició s'hauria d'haver dut a terme i els avisos des d'Europa han estat reiterats. Per aquest motiu, ha optat per portar l'Estat espanyol als tribunals de Luxemburg.La directiva europea per la protecció contra la radiació va ser adoptada per la comissio europea Unió Europea el, després de l'. Estableix protocols i estàndards de seguretat bàsics per la protecció dels treballadors, els pacients i la població en general de l’exposició a radiacions ionitzants. També preveu un mecanisme d’emergència en cas de risc nuclear.

