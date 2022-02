Junts acusa l'Estat de discriminar els catalans «per raó d'origen»

, diputat de, ha estat l'encarregat del seu partit a l'hora de defensar la creació d'unade l'Estat envers Catalunya. Un concepte que, segons Canadell, expresident de la, pot arribar a enfilar-se fins alsd'euros en les últimes dècades. Canadell, en la seva intervenció, ha acusat els dirigents estatals de "discriminar els catalans per raó d'origen", una circumstància que "no està permesa per la Constitució". També ha vaticinat que, si en algun moment l'Estat acaba compensat el deute amb altres autonomies --, amb Catalunya no acabarà passant el mateix. Entre d'altres motius, ha indicat, perquè el govern espanyol s'ha "patejat" els diners.El diputat de Junts també ha aprofitat per assenyalar que la "veritable taula de diàleg" serà quan es produeixi el repartiment d'actius i passius amb l'Estat en cas d'aconseguir la independència. "Serà un procés de negociació amb presència de. Caldrà que tinguem l'informació aprovada i detallada", ha ressaltat Canadell. La seva intervenció ha estat criticada tant pelcom per, que s'han posicionat en contra de la posada en marxa de la comissió. Els socialistes han indicat que la Generalitat també té deutes amb els ajuntaments catalans, mentre que l'extrema dreta ha apuntat que el veritableés el dels impulsors del procés., portaveu parlamentari de, ha remarcat que la comissió és la "sublimació del supremacisme" independentista. "Més que una comissió, del que hauríem de parlar és del benefici històric que Catalunya ha tingut per formar part d'Espanya", ha remarcat Martín Blanco., cap de files del PP també s'ha oposat al mecanisme parlamentari proposat per Junts.La, com ha explicitat la diputada, s'ha posicionat a favor de la comissió, però ha posat de manifest la necessitat de comoprovar fins a quin punt hi ha empreses catalanes que han col·laborat en aquest deute històric., diputat dels comuns, ha dubtat de la utilitat de la comissió, i ha ressaltat que són qüestions que s'han de dirimir en la taula de diàleg, ara congelada.

