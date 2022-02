Dos de cada tres catalans farien obligatòria la vacuna de la Covid

Altres notícies que et poden interessar

La majoria de catalans. Així ho assenyala l'enquesta metodològica i d'actituds sociopolítiques elaborada peli presentada aquest dimecres, segons la qual un 68% de la societat creu que aquest vaccí hauria de ser obligatori excepte per raons mèdiques justificades, mentre quei el 6% restant dubta.La defensa d'aquesta mesura és, ja que la comparteix el 58% de catalans d'entre 16 i 24 anys i el percentatge augmenta fins al 75% dels de 65 anys i més. De fet, la necessitat delés encara més compartida, amb nivells d'acord total o parcial del 85,3% en el cas de l'oci nocturn, però també molt elevat en teatres, cinemes i espectacles (82%), equipaments esportius (80%), bars i restaurants (79,5%), el transport públic (74,1%), llocs de treball (73,2%) i, en menor mesura, els comerços (69,5%). Només són minoria els que el reclamarien per sortir el carrer (29%).La recollida de dades de l'enquesta es va fer per internet, entre el 20 i el 30 de desembre de l'any passat, amb, tots ells residents a Catalunya i amb ciutadania espanyola. El sondeig inclou preguntes de temàtiques diverses de rellevància, com l'ús de les, el model educatiu, la gestió de la Covid o el canvi climàtic, i l'encarregat d'elaborar el qüestionari ha estat el CEO, combinant preguntes noves i d'altres d'enquestes internacionals similars.En relació al, la percepció d'urgència és elevat, però els esforços personals disposats a fer per minimitzar-lo són menors. Així,lluitar contra el canvi climàtic i un 63,9% rebutja que calgui dedicar els recursos de les administracions prioritàriament altres qüestions més urgents. En canvi, laper fer front al canvi climàtic se situa entre el 4,5 i el 4,8 en una escala fins a 10, mentre que la possibilitat de pagar-ne més per finançar l'educació i la sanitat sí que supera el 5.Igualment, els enquestats asseguren que estan disposats a canviar el model de vida per fer front al canvi climàtic (6,7 en una escala fins a 10). Però, en canvi, el 58% rebutja augmentar els impostos a combustibles com la benzina, el 64,2% també està en contra de, i el 55,3% s'hi oposa en l'entrada a grans ciutats comA més, aquests posicionaments són, per bé que, pel que fa a augmentar impostos a combustibles i fixar peatges a l'entrada de Barcelona hi ha més equilibri entre els votants d'ERC, CUP i comuns. En canvi, un 75% d'enquestats està a favor d', amb nivells superiors al 70% en tots els electorats, excepte als de Vox (56%), també en formacions crítiques amb el model actual com la CUP (86%). El sondeig, però, no pregunta en relació a on i de quina manera s'han de construir aquestes infraestructures.​​​​​​​​​

