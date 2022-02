Elsi labusquen l'autor del robatori d'un vehicle que es va donar a la fuga aquest dimarts a la nit i va acabar provocant un accident al centre de la capital del Baix Ebre.L'autor dels fets va endur-se aquest dimarts a la tarda unaque es trobava aparcada a lesamb les claus al contacte. Posteriorment, els Mossos van tenir coneixement que el vehicle sostret es trobava a Tortosa i es va posar en marxa un dispositiu policial, juntament amb la Policia Local, per atrapar-lo.En veure's perseguit per la policia, el lladre va iniciar una fuga a tota velocitat pels carrers dels centre de la ciutat, fins queque circulava per la zona.i va poder escapar de la policia. La cerca de l'individu per part dels efectius policials continua en marxa.

