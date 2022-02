Mor un popular skater i influencer de 22 anys en un accident aeri

Les autoritats han confirmat la mort de, conegut skater i influencer nord-americà, després de dies desaparegut. El jove, de 22 anys, va perdre la vida en un accident d'avioneta. La tragèdia es va produir en un vol amb l'avioneta Cessna 172. L'aparell, que transportava quatre persones, va emetre la senyal de perill i posteriorment va desaparèixer del radar.Al seu pas pel llac, l'avioneta va caure a l'aigua. Segons les autoritats islandeses, les víctimes no van morir per l'impacte, sinó que va ser la-i la de l'ambient- el que va ser letal. Els cadàvers van acabar a una profunditat de fins a 48 metres.Neuman era un referent del món de l'skate i els esports extrems a la xarxa, i especialment a Youtube, on acumulava més d'Amb els ingressos generats pel seu contingut, va crear una companyia de producció audiovisual anomenada NeuVision Media.

