La jutge condemna a un any i nou mesos de presó Max Castellarnau per les protestes post-sentència

El cas deha acabat en acord de conformitat entre les parts. L’acusat ha acceptat un any i nou mesos de presó i 60 euros de multa per evitar el risc d'entrar a presó. El judici estava previst per aquest matí a l'Audiència de Barcelona, i finalment s'ha resolt amb una vista de conformitat., dos, arran dels incidents durant les protestes per la sentència del procés. Les parts han acordat la suspensió de la condemna i així ho ha acceptat la jutgessa. D’aquesta manera Castellarnau no haurà d’entrar a la presó sempre que no sigui condemnat per cap altre delicte en un període de dos anys.Durant la vista,-en representació de l'agent dels Mossos ferit- ha retirat el delicte de desordres públics, però ha mantingut l’acusació per atemptat contra l’autoritat i lesions lleus.la petició de pena de tal manera que ha quedat per sota dels dos anys de presó. En concret, la jutgessa ha condemnat a un any i tres mesos de presó per desordres públics, sis mesos de presó per atemptat a l'autoritat i una multa de 60 euros pel delicte de lesions lleus. Castellarnau també ha estat condemnat a pagar una indemnització de 280 euros a l'agent lesionat, una quantitat que ja ha estat abonada, i també haurà de pagar les costes del judici.Cap de les parts ha presentat recurs i, per tant, la sentència ja és ferma.durant les protestes post-sentència del procés. Segons el relat del fiscal, l’acusat va llançar "algun objecte" contra la línia policial i va fugir de la policia quan havia de ser detingut. Durant la detenció, Castellarnau hauria colpejat un agent dels Mossos que va patir una lesió lleu el genoll.A les portes de l'Audiència de Barcelona, l'acusat ha dit que el seu judici "és una farsa" i ha denunciat que aquests tres anys de procediment ja són "". També ha agraït el suport rebut per part de familiars i activistes independentistes. Entre els qui li han donat suport hi havia membre de Junts i de la CUP, així com de les entitats Òmnium i l'ANC.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor