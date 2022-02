Els infectòlegs demanen deixar de fer tests als casos lleus de Covid

Altres notícies que et poden interessar

La Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIMC) vol que canviï l'abordatge de la pandèmia en el nou escenari causat per l'òmicron. En concret, demana que es deixin de comptar elsi se centrin els esforços en la prevenció dels contagis de les persones vulnerables.En un document obert "a la discussió pública", creuen innecessari el diagnòstic de tots els casos de Covid per centrar-se en la, "que són els que ara emmalalteixen de forma greu". Coincideixen així amb l'estratègia que prepara el Departament de Salut per quan passi la sisena onada, en què desapareixerien les quarantenes obligatòries Els infectòlegs proposen suprimir els controls de temperatura en establiments públics,a l'entrada d'espais concorreguts, suprimir l'obligatorietat del certificat Covid -que ja no està en vigor a Catalunya- i de les mascaretes en exteriors -que ja no seran obligatòries des d'aquest dijous- i deixar de fer tests als ingressats als hospitals.No ho veuen igual els. La Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Comunitària assegura que la covid encara no es pot considerar una endèmia i que “continuem estant enfront d’un virus respiratori pandèmic”. Per això aposta per. Sí que coincideixen amb els infectòlegs a defensar la fi de les mascaretes en exteriors si no hi ha aglomeracions, i del certificat Covid que "segueix sense mostrar-se eficaç".​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor