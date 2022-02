Enganxada Borràs-Vox per un insult «inacceptable» a Aragonès

Nova enganxada al Parlament de CatalunyaEn un moment de la sessió de control al president de la Generalitat, Borràs ha decidit frenar la resposta deper advertir el grup d'ultradreta que lideraLa qüestió era que un dels diputats havia proferit diversos insults en veu alta contra Aragonès, arran d'unes declaracions on comparava el partit d'ultradreta amb "grups nazis". Diversos diputats, entre ells Carles Castillo (ERC),contra el president.El líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha sortit al pas de les advertències de Borràs i ha carregat contra Aragonès per les seves afirmacions. Tot i això, lade la sessió plenària en la que es trobaven aquests moments. El diputats'ha aixecat i s'ha disculpat "pels insults", però ha volgut intercanviar paraules amb Borràs sobre la seva justificació.En aquest sentit, la presidenta del Parlamentsobre per què ha proferit aquest insult, li ha advertit que el podia insultar pel simple fet d'haver proferit aquestes grolleries i li ha recordat que "estava justificant uns insults" contra el president de la Generalitat.

