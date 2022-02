L'OMS demana als països més rics que aportin 14.000 milions d'euros «per posar fi a la pandèmia»

Altres notícies que et poden interessar

Una xifra contundent per posar fi a la pandèmia.per finançar un projecte que posi fi a la situació actual de la Covid-19.A través d'un projecte de l'OMS que proporcionaria vacunes, tractaments, equips de protecció i proves a tots aquells països amb ingressos baixos o que són incapaços d'aglutinar tots els elements per frenar contagis.Els líders mundials, indica l'organització, llançaran aquest dimecres una crida a l'acció en què anunciaran aquesta mesura per tancar les diferències globals en l'accés a les eines necessàries per lluitar contra la Covid-19.(uns 20.000 milions d'euros), però es preveu que la diferència entre el pressupost total i el que aportin els països més rics sigui autofinançat pels països mitjans."Aquesta situació deperò també malmet l'economia i corre el risc que sorgeixin variants noves i més perilloses que podrien despullar les eines actuals de la seva eficàcia i fer retrocedir fins i tot les poblacions altament vacunades durant molts mesos", ha advertit l'OMS.En aquest sentit,contra la pandèmia de 600 milions de dosis, donar suport a la participació de la comunitat i cobrir els costos auxiliars de les donacions, cosa que contribueix als objectius nacionals de vacunació dels països cap a l'objectiu global de cobertura del 70 % a tots els països a mitjans del 2022.A més,, oferir estratègies més eficaces de prova i tractament i fer un seguiment de l'evolució del virus, així com procurar tractaments per a 120 milions de pacients, protegir als treballadors sanitaris i donar suport a nous assaigs clínics de vacunes.​​​​​​​​​

