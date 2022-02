Un 76% de catalans defensa la immersió lingüística

Laentre la societat catalana. Així ho assenyala l'enquesta metodològica i d'actituds sociopolítiques elaborada peli presentada aquest dimecres, segons la qual unen la defensa del model d'immersió lingüística, per un 24% que no.El percentatge de suport augmenta fins al, se situa en el 78% entre els bilingües i cau fins al 50% entre els castellanoparlants. Pel que fa a record de vot, pràcticament la totalitat dels electors de formacions independentistes i dels comuns defensa la immersió lingüística, així com el. Tan sols és majoritari el rebuig entre els electors de Vox (92%), Cs (77%) i PP (71%).El passat 21 de gener elva declarar ferma la sentència de 16 de desembre de 2020 que imposa eli donava deu dies a la Generalitat, i concretament a Educació, per comunicar com aplicarà el que ordena el jutge i qui és el responsable de complir la resolució judicial. Aquest procediment el va iniciar el Ministeri d'Educació del govern del PP i el Govern té, també des del 21 de gener, un marge de dos mesos per aplicar la sentència. Per ara, l'executiu s'ha fet responsable del seu compliment, tot i que no ha concretat quina forma prendrà i tan sols ha intensificat les inspeccions per garantir que els mínims de català es compleixen La recollida de dades de l'enquesta es va fer per internet, entre el 20 i el 30 de desembre de l'any passat, amb, tots ells residents a Catalunya i amb ciutadania espanyola. El sondeig inclou preguntes de temàtiques diverses de rellevància, com l'ús de les llengües i les polítiques lingüístiques, el model educatiu, la gestió de lao el, i l'encarregat d'elaborar el qüestionari ha estat el CEO, combinant preguntes noves i d'altres d'enquestes internacionals similars.

