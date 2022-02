Aragonès esquiva el xoc amb Borràs però avisa: «Menys parlar de nosaltres i més del conjunt del país»

El cas de l'escó de, ja exdiputat, i la centrifugació de culpes de Laura Borràs sobre per què no es va desobeir la(JEC) han sobrevolat la sessió de control celebrada aquest dimecres al Parlament. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha esquivat el xoc amb Borràs -que va plantejar a ERC i a la CUP una proposta de deu línies per una desobediència conjunta, els detalls de la quaal van ser avançats ahir al vespre per NacióDigital - però ha enviat un avís a totes les forces independentistes: "Menys parlar de nosaltres, i més del conjunt del país". En clau de resolució del conflicte, el president ha demanat acabar amb les "poques complicitats" que hi ha a la Moncloa per asseure's a la taula de diàleg, ara congelada , president del grup parlamentari de, ha "compartit" amb Aragonès la necessitat de compartir "com avançar" en el "mandat" del 52% de vot independentista a les últimes eleccions. "No ens podem sentir orgullosos, però, de com ho estem fent. No estem fent passos per arribar a la independència, ni per fer front a la repressió. La taula de diàleg no funciona, perquèno té cap interès per resoldre el conflicte polític. Hem de treballar l'alternativa, i ho hem de fer Junts, amb unitat i complicitat", ha apuntat Batet, que ha demanat posar ja en marxa la direcció estratègica del procés. Un "espai compartit" per "planificar els passos a seguir" i coordinar les accions necessària per fer front a la repressió de l'Estat.Aragonès ha indicat que els moviments "avancen" quan parlen. "Hem de reconèixer l'impacte de la repressió, que continua en forma d'exili i de causes obertes, i també d'inhabilitacions. La clau és que avancem si parlem del país, si tornem a explicar les raons que ens porten ales raons de la independència", ha assenyalat el president. "Els consensos han topat sempre amb l'Estat, i hem de dirigir-nos al conjunt del país. La nostra causa té sentit si serveix perquè la gent visqui millor. Ens hem de dirigir al conjunt del país:", ha remarcat Aragonès., president del grup parlamentari d'ERC, s'ha volgut referir al procés de negociació amb l'Estat., ha assenyalat Jové, que ha carregat contra els "tacticismes". "L'independentisme és més útil quan ho és per tothom", ha ressaltat. El president ha insistit en les idees d'autodeterminació i amnistia, i ha demanat "voluntat" a la Moncloa de "participar" en la resolució del conflicte. "La cronificació no és una solució.", ha insistit.La primera en preguntar sobre l'episodi del cas Juvillà ha estat, cap de files dels comuns. "Sobre aquesta qüestió, he intentat. Sóc el màxim responsable del Govern, i el Govern respecta la tasca que porten a terme els òrgans parlamentaris. Aquí hi ha divisió de poders. L'origen està en dos fets: que s'inhabiliti un diputat per la seva actuació de posar un llaç groc quan era regidor, i que es perdi l'escó abans que la sentència sigui ferma. Aixòefectiva", ha respost Aragonès, que ha esquivat el xoc amb Borràs. "El silenci d'aquests dies no és prudència, és amagar sota la catifa una realitat que veu tota Catalunya", ha apuntat Albiach, que ha definit com a "erràtica" la tasca presidencial.Ha posat com a exemple el, que prèviament ja han causat una topada entre la CUP i la consellera d'Acció Exterior,, i "l'espectacle" viscut amb el cas Juvillà. "La conseqüència és que tenim unes institucions que cada vegada estan més degradades i, de l'altra, una ciutadania estupefacta davant la inacció del seu Govern. Li demano que rectifiqui el rumb i que torni als consensos de país", ha apuntat Albiach en referència a la posada en marxa d'un nou. Aragonès li ha recomanat assistir a la conferència de dilluns vinent, coincidint amb el primer aniversari de les eleccions del 14-F. També ha aprofitat per retreure "poques complicitats" al govern espanyol per trobar una "sortida dialogada" al conflicte.Els "macroprojectes" que habitualment critiquen els comuns també han aparegut en la pregunta que ha fet, diputada de la CUP, que ha insistit en els Jocs Olímpics d'Hivern. "Farem una consulta sobre aquesta proposta, i treballarem perquè sigui la millor proposta. Amb, que no es deixi un llegat només per quinze dies", ha apuntat Aragonès. "No compartim els projectes principals del seu Govern, com ara el casino més gran d'Europa o la privatització de la sanitat, ni tampoc la resignació envers l'Estat davant la repressió", ha indicat. També ha criticat laamb el govern espanyol, de la qual -ha dit la diputada anticapitalista- no en sortirà cap referèndum. "Calen, i ara no els veiem per enlloc", ha remarcat Changue, visibilitzant la distància amb el Govern. "No ens aixecarem mai de la taula, demanarem", ha remarcat Aragonès, que ha demanat "eines", com ara els pressupostos, ja en vigor., líder deal Parlament, ha demanat sobre el criteri de despeses en viatges a la conselleria d'Acció Exterior. "És el mateix que el de la resta de departaments", ha ressaltat Aragonès. "Per tant, un criteri desastrós. Tenim seriosos dubtes que els diners que es gastin tinguin com a prioritat l'interès general i l'economia catalana", ha remarcat Carrizosa, que ha citat un viatge ade fa tres mesos per -segons ell- parlar de "desequilibris territorials". "Què hi pintaven alcaldes en aquest viatge? Amb quina institució suïssa es van reunir? Aquest viatge no s'ajusta a les competències del Departament", ha apuntat el líder de Ciutadans.També ha indicat que els viatges per visitar, segons la seva versió, sumen milers d'euros. "Concebo que vagin a, al, a, per entrevistar-se amb líders regionals i promoure empreses catalanes. Ara bé: pagar diners per anar a veure un fugat? Si es vol reunir amb vostè, que ho faci per Zoom. I, si ve,", ha indicat Carrizosa. Aragonès ha indicat que "ho deuen tenir molt fumut a" per fer preguntes com aquesta. "Són els greatest hits de la passada temporada. On són els problemes que interessen a la gent?, ha preguntat de manera irònica el president de la Generalitat.L'encarregat d'obrir la sessió de control ha estat, cap de files del, que s'ha interessat sobre un augment delsque depenen de la Generalitat. "Això s'ha fet d'acord amb el contracte de concessió", ha ressaltat Aragonès. Fernández ha lamentat que la C-32 sigui l'autopista "més cara d'Europa", i ha retret a l'independentisme haver impulsat la campanya per no pagar peatges, fa una dècada. "Vostès van muntar el procés no per aconseguir una independència impossible, sinó pera costa d'aquesta utòpica idea", ha remarcat el dirigent del PP. El president de la Generalitat li ha demanat que, i també li ha retret que votessin en contra de propostes com la de la vinyeta, desada en un calaix.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor