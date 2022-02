Cuevillas, sobre la gestió de Borràs pel cas Juvillà: «No sé si jo hauria lliurat aquesta batalla»

, diputat de Junts i president de la comissió de l'Estatut del Diputat, ha posat en dubte la batalla de mantenir l'escó detal com ha intentat la presidenta del. "D'entrada no sé si l'hauria lliurat. Sense la col·laboració dels funcionaris no es pot desobeir", ha afegit en una entrevista a RTVE. També ha explicat que ell va aconsellar a la presidenta de la cambra rebutjar la delegació de vot de Juvillà perquè, segons ha dit, suposava "abocar-la" al Codi Penal "sense utilitat política". Respecte al document de la proposta de Borràs, que instava Parlament i Govern a mantenir "desobediència" a futures inhabilitacions, Cuevillas ha dit que el text avançat per NacióDigital és "una part" d'un document "més ampli" i que no va ser l'únic.El diputat de Junts ha explicat que ell es va incorporar en darrer moment a les negociacions entre Junts, ERC i la CUP per decidir com gestionar el cas Juvillà. I ha dit que ho va fer a petició de la pròpia Borràs. Cuevillasja que considera que s'han de lliurar les batalles que donin rèdit polític. I, segons ha dit, va anticipar els riscos del que ha acabat passant. "Encara que hi hagi voluntat política, perquè algú ha d'activar el botó del vot electrònic. Sense la col·laboració de funcionaris no es pot desobeir", ha defensat. I en aquest sentit, ha explicat que en els darrers dies s'han viscut "escenes de pànic constants" de funcionaris de la cambra catalana.Segons Cuevillas, no es pot fer la desobediència de mantenir l'escó del diputat de la CUP perquè, per exemple, per pagar-li el sou ho ha de fer un funcionari i no ho pot fer ni la presidenta del Parlament ni els membres de la mesa. Tot i les seves opinions contràries, Cuevillas ha dit quei que llavors ell va intentar que hi hagués "garanties" per part d'ERC i la CUP de no deixar-la sola. "Tinc por que l'estiguin empenyent a desobeir i després no la segueixin.. Si en unes setmanes hi ha resolució del Suprem sobre cautelars, s'haurà immolat gratuïtament", afegeix.Segons Cuevillas, aquestes garanties no hi són i no aconsegueix ni un document escrit ni un pronunciament públic. "Per fer aquesta batalla havia d'haver compromís no només signat sinó fet públic abans de començar la setmana fatídica", ha insistit. Es tracta, per al diputat de Junts, d'un "fracàs col·lectiu". Però ha marcat distàncies entre la gestió de Borràs i la que va fer l'expresidentamb el cas de l'escó de. Segons ha dit, la "gran diferència" és que ara Borràs ha intentat en tot moment que l'independentisme anés junt.Cuevillas ha conclòs que en aquests moments hi ha "desconcert, empipament i decepció generalitzada". "No ens hem d'immolar i. Això no vol dir que només puguem lliurar les batalles que guanyarem. Podem perdre però per tenir un rèdit polític", ha insistit per posar com a exemple que s'hauria d'haver investitcom a president de la Generalitat el 2018.

