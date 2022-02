ENTREVISTA

"Encara que ens donin ajudes, no compensarà, ni molt menys, el tancament"

La General tornarà a obrir l'11 de febrer amb una festa per recordar el Cap d'Any. Foto: Joan Obiols

"El que han fet a Madrid amb la sanitat és una salvatjada"

"Berga no es mereix quedar-se sense un local de nit"

La matinada de dijous a divendres posarà punt final al tancament de l'oci nocturn , l'única restricció en vigor de tot el paquet de mesures que elva anunciar just, amb l'objectiu d'aturar l'expansió de la variant òmicron. Ara, amb unes dades d'incidència més altes i després d'haver superat el pic de la sisena onada, amb xifres de màxims històrics, el sector es prepara per reobrir una altra vegada amb l'esperança de no haver d'abaixar més la persiana.De fet, l'oci nocturn ha estat un dels sectors més castigats per la pandèmia. A Catalunya, els tancaments han estat molt prolongats i sumat a la falta d'ajudes que denuncien els propietaris, han posat contra les cordes negocis i locals emblemàtics. De tot plegat, en parlem amb, un dels tres socis que regentades del novembre de 2019, quan van prendre el relleu de la cooperativa Tres Branques, amb el compromís de mantenir l'oferta nocturna amb l'única discoteca de Berga.- Des de l'obertura vam tenir tres mesos i mig obert, però de sobte ens vam trobar amb una pandèmia a sobre i no vam tornar a obrir fins a l'octubre de 2021, quan ho vam poder fer amb condicions i normalitat. De totes maneres, ens van tornar a tancar abans de Nadal. En els dos últims anys hem pogut obrir durant cinc mesos. És cert que vam tenir algunes finestres que ens permetien obrir uns dies, però estava tot molt mal organitzat. No volíem tenir la responsabilitat de ser un focus de contagis.- Jo ja no tinc estalvis. Hem pagat el lloguer sencer durant més d'un any. Al final, la Generalitat ha pressionat i, des de fa sis mesos, en paguem la meitat. També vam haver de demanar una carència del crèdit pel traspàs, que van tardar més d'un any a donar-nos-la. Ara, estem pendents de reclamar una altra vegada el pagament de la meitat del lloguer d'aquest mes i mig que ens han obligat a tancar.- Les mesures de contenció han d'anar acompanyades d'ajudes per la gent. Soc el primer que estic d'acord en tancar si les circumstàncies ens obliguen a fer-ho, però que ens ajudin. Ara, per Nadal, també ens van tancar de cop, en comptes de fer-ho de manera esglaonada a mesura que pujaven els contagis. Estàvem oberts sense cap límit i, de cop, un dissabte ens van dir que havíem de tancar l'endemà. És una falta de previsió.- Un Nadal i un Cap d'Any s'han de preveure. Per tant, ja havíem comprat la beguda i els cotillons, havíem preparat la publicitat. També teníem impresos els cartells i les entrades, que ja n'havíem venut unes quantes i les hem hagut de retornar, aquesta setmana hem abonat l'última. Tot això té uns costos que ningú ens retornarà.- En vam rebre una, però si fas ràpidament els números, veus que no surten. Aquesta última vegada ens han tancat en l'època de l'any que facturem gairebé com quatre mesos normals. Res ho compensa. Ara, farà dues setmanes, van publicar una altra línia d'ajudes, però si vas a la lletra petita dels requisits, se't compliquen molt les coses. No ho faciliten, al contrari, ho dificulten. Finalment, l'hem pogut demanar i esperem tenir sort. Tot i això, encara que ens la donin, no ens compensarà, ni molt menys, el tancament de les festes. Com a molt, ens servirà per cobrir els lloguers.- Em remeto a les dades, tots els indicadors estan igual o pitjor que altres comunitats autònomes que no han pres aquesta mesura. Per tant, segurament ha sigut un fracàs. No la mesura en si mateixa perquè si hagués tancat tot l'Estat espanyol, segurament hauria estat efectiva, però el fet de ser parcial no ha tingut cap mena d'incidència. Jo tinc amics que agafaven l'AVE per 40 euros i se n'anaven de festa divendres i tornaven diumenge. I així, molts. Poden portar el coronavirus d'allà cap aquí.L'oci nocturn hem estat la punta de llança de tot plegat. Hem sigut els primers que ens han fet tancar i els últims en obrir juntament amb la restauració, quan hi ha grans empreses alimentàries on treballen 400 persones que no els han imposat cap mesura de control. El sector hem fet un esforç terrible. I, insisteixo, les mesures clar que s'han de prendre perquè estem en una pandèmia, però de la manera que han fet les coses, demostren que no han après res en aquests dos anys.- No li podem donar aquest valor perquè el que han fet allà amb la sanitat és una salvatjada. Van passar de tot des d'un primer moment i no és un reflex vàlid. Això no impedeix que cregui que els nostres dirigents no han pensat res amb dos anys de pandèmia, i que seguiran anant a les palpentes perquè no hi ha una estructura organitzada, és tot improvisat.- Això és una evidència, si te'n vas als voltants de Berga o al pàrquing de la Font Negre els caps de setmana, veus que està ple d'ampolles i llaunes. Penso que és una cosa normal, jo si tingués la seva edat també hauria fet el mateix. Ens hem trobat amb l'alcalde, el cap de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, i ells mateixos ens van dir que prefereixen que tinguem l'espai obert, de manera que llavors només tenen un focus i el poden controlar. Ara, amb la discoteca tancada, en tenen 7 o 8 i van totalment desbordats.Sí, ja tenim previstos els actes. Si obrim farem el mateix que cap d'any i demanarem a la gent que vingui arreglada com si fos aquella nit. Inclòs farem les campanades a mitja nit. Ho tenim tot a punt però no enviaré a imprimir les entrades aquesta vegada fins que no tingui ben segur que ens deixen.- Fins ara no ha sigut una opció, Berga no es mereix quedar-se sense un local de nit. Per mi és un deure moral mantenir això obert. Sobretot si podem evitar que la gent marxi de festa a Manresa, així el jovent no s'ha d'arriscar a agafar el cotxe cada cap de setmana, si estem oberts, potser només ho fan 1 o 2 cops al mes. És fàcil veure per qualsevol persona que pugui fer quatre números de cap que això no és un negoci per guanyar-se la vida ni fer-se ric, però pot ser solvent i penso que ha d'haver-hi una General a Berga. És l'última llicència de nit. Si això cau, al poble s'haurà acabat l'oci nocturn.​​​​​​​​​

