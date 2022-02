​La sorprenent petició de Zidane per fitxar pel PSG

Cristiano Ronaldo, en un partit amb el Manchester United. Foto: Manchester United

ple d’estrelles i amb una davantera letal, ambno acaba de rutllar. L’entrenador, Mauricio Pochettino, no troba la fórmula per fer girar l’engranatge al punt. La setmana passada, sense anar més lluny, l’equip va quedar eliminat als vuitens de final de ladavant el Niça.Totes les mirades s’han girat versi alguns mitjans francesos ja fan apostes per qui serà el seu substitut a final de temporada. Un dels candidats més ben posicionats és, exentrenador del Reial Madrid.Segons ha publicat el diari britànic Daily Mirror, el tècnic francès fins i tot ja hauria fet una petició del tot sorprenent per rubricar la seva signatura amb el PSG: el fitxatge de. El jugador portuguès no es troba a gust al seu actual club, el Manchester United, i no veuria amb mals ulls el salt a París.Cristiano i Zidane ja van coincidir uns anys a Madrid, on van guanyar. Sempre han tingut, a més, una bona relació personal.

