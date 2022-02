Catalunya recapta el 45% de l'impost de patrimoni de tot l'Estat

Gairebé la meitat de tota la recaptació dede tot l'estat espanyol entre 2014 i 2019 va procedir dels contribuents que residien a Catalunya. En concret, el 45,45% d'aquest impost, que suposa 2.900 milions d'euros d'una recaptació total superior als. Segons un informe del, amb dades de li avançat per, la diferència és notòria amb un altre territori com Madrid, que no va ingressar absolutament res per impost de patrimoni i es va estalviar, com a mínim, 5.200 milions d'euros.gràcies a la bonificació del 100% dels impostos que posseeix la comunitat. Específicament, i tal com explica l'informe d'Economia, la Direcció de Tributs, el nombre de contribuents que han de declarar aquest impostA diferència d'altres territoris, com Madrid, a Catalunya s'ha de començar a declarar sobre el patrimoni a partir dels 500.000 euros. La intenció del Govern, a partir d'un comitè d'experts, és intentar "harmonitzar" aquest impost fiscal.L'estat espanyol és, pràcticament, el territori amb els impostos pel patrimoni més alts de tota l'OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics).

