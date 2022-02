La discoteca Pont Aeri serà enderrocada vint anys després del seu tancament

Nau que va acollir Krono's i posteriorment Pont Aeri Foto: Pont Aeri

Actuar, fer recerca i divulgar-la

Emmarcat dins el Pla Estratègic del Cardener

L'-juntament amb entitats i institucions educatives- iniciarà un projecte de renaturalització pioner al país per a laa la finca municipal de, situada a la confluència de lai el. Aquest dimarts, l'Auditori de l'Espai Plana de l'Om n'ha acollit la presentació, en un acte que ha omplert la sala i que ha comptat amb l'alcalde de Manresa,; el Director General de Polítiques Ambientals de la Generalitat,; el regidor de Ciutat Verda,, i el biòleg, redactor del projecte.El projecte es durà a terme en una finca municipal de 6 hectàrees, on es proposen accions per reconstruir l'ecosistema natural després de l', com l'enderroc de l'antiga discoteca-després- i del seu aparcament, la supressió de l'activitat agrícola d'una parcel·la o l'eliminació d'una resclosa de la riera de RajadellEl projecte de Can Poc Oli beu de la tendència europea del rewilding, que fonamenta la seva acció en, permetent que els ecosistemes evolucionin amb el mínim d'intervenció humana. L'objectiu no és només, sinó fer que aquesta biodiversitat sigui més rica, fent créixer el número d'espècies animals i vegetals.D'acord amb la(UICN), la renaturalització és "el procés de reconstruir un ecosistema natural, després d'una gran degradació antròpica (acció de l'home), mitjançant la restauració dels processos naturals i una xarxa tròfica completa o quasi-completa a tots els nivells, de forma que s'obtingui un ecosistema resilient i autosostenible, utilitzant la biota (conjunt de la fauna i flora d'un país) que hauria estat present en cas que la degradació no hagués ocorregut".La tendència europea sorgeix després de constatar que, malgrat tots els esforços i mesures de conservació adoptades fins ara, s'està patint una pèrdua de biodiversitat important. A casa nostra, l'conclou (entre altres aspectes) que "sembla clar que no n'hi ha prou en protegir el que queda, sinó que cal restaurar part del que s'ha perdut".A Manresa, la proposta de rewilding es durà a terme a la finca municipal de Can Poc Oli, de. Està situada a la confluència de la riera de Rajadell i el riu Cardener, sota el, extensió oriental de l', a la. Molt a la vora de la zona, hi passen dos itineraris de l'de Manresa, l'M2 (La Riera de Rajadell) i l'M9 (Els Comtals i la Serra de Montlleó).El projecte consta de dues grans potes. Per una banda, es proposen accions per reconstruir l'ecosistema natural després de l'acció de l'home. Així, es preveud'una parcel·la cultivada,de la riera de Rajadell i enderrocar l'antiga discoteca Krono's (en els seus últims temps coneguda com a Pont Aeri) i el seu aparcament. En el cas de la discoteca, els treballs es podran afrontar si s'aconsegueixen les subvencions necessàries, que l'Ajuntament de Manresa ja ha sol·licitat en el marc dels fons Next Generation delL'altra gran pota és ladel projecte, que compta amb la col·laboració d'entitats, centres educatius i també de la. En principi, el rewilding s'aplica a grans extensions de terreny. A Manresa, però, es farà en una finca de només sis hectàrees. I això és precisament el que converteix el projecte en pioner. La mida de l'àrea seleccionada permetrà feri comprovar la teoria europea en diversos hàbitats, convertint la zona en una gran aula d'educació ambiental a l'aire lliure.Abans de l'arrencada, la- Delegació del Bages ha inventariat les plantes de la finca, llistant-ne fins a 202 (es preveu que se'n puguin descriure encara una cinquantena més), i elha fet inspeccions de l'estat ecològic de la riera de Rajadell, al seu pas per la finca. Per la seva banda,ha realitzat algunes jornades voluntàries per netejar la zona, com la que es va dur a terme per retirar ampolles de vidre que, després del tancament de la discoteca, havien quedat escampades per la finca.Un cop es posi en marxa, s'estudiarà l'àrea mitjançant uns sensors intel·ligents que desenvoluparà la UPC i que permetran determinar la qualitat de l'aigua, de l'aire i del subsol a temps real. També s'utilitzaran drons per fer vigilància de l'de la zona.Tot plegat, permetrà fer recerca i, a la vegada, divulgació i educació ambiental. Dos instituts de Manresa () ja s'hi han implicat, incorporant el projecte al seu pla d'estudis per tal que l'alumnat pugui treballar competències científiques d'una manera aplicada i real, realitzant també sortides sobre el terreny. Amb la mateixa vessant educativa, altres entitats i centres com, l'o els'han sumat al projecte aportant experiència, i traient-li també suc com a eina pedagògica que podran aportar als seus estudiants i associats.El projecte de renaturalització s'emmarca en el, un document que fixa les línies d'actuació al riu fins al 2030, amb l'objectiu conservar i augmentar la biodiversitat i la connectivitat ecològica del riu, millorar l´ús públic de la ribera i donar a conèixer els valors naturals i patrimonials de la zona. El pla es va presentar el passat mes de novembre. És la primera vegada que l'Ajuntament de Manresa es dota d'un document d'aquesta tipologia.

Mapa d'actuació a la finca de Can Poc Oli by La muntanya russa on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor