Les obres a Via Laietana començaran l'1 de març i s'allargaran fins al 2024

🆙Voreres de fins a 4,05 m, noves places i passos de vianants, més arbres, millora del paviment i la il·luminació…



Volem un eix a #CiutatVella:

✅més accessible i segur

✅amb més ús públic

✅que afavoreixi el #comerçlocal

❌amb menys soroll i contaminació pic.twitter.com/kCwxldxlbQ — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) February 8, 2022

Afectacions a la mobilitat

Continuïtat de les obres

L'inici de transformació de laja té un dia fixat al calendari: l'. És a partir d'aquesta data quan s'iniciarà la primera fase de les obres, que comprenen els treballs entre la plaça d'i la plaça d', amb una durada de 14 mesos. L'afectació més important de mobilitat començarà a principis d'abril i suposarà l'impediment de creuar la Via Laietana de pujada. Concretament, la circulació de vehicles de pujada quedarà restringida a un carril d'ús exclusiu per al veïnat, aparcaments i serveis i arribarà només fins a la plaça d'Antoni Maura.La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme,, ha demanat "paciència i comprensió" per les molèsties que ocasionaran als veïns i ha defensat que és una transformació "que fa molt temps que s'espera a". Aquests 14 mesos els treballs inclouran una renovació i millora de les xarxes de serveis del subsol, com la d'aigua potable, l'elèctrica o la de telecomunicacions; i la reurbanització del carreri la Via Laietana entre Urquinaona i la plaça d'Antoni Maura.Segons Sanz, els canvis a la via permetran "revertir un". "Tot va dirigit clarament a aconseguir una ciutat on poder i voler viure", ha afirmat en una roda de premsa acompanyada del regidor del Districte de Ciutat Vella,, i el gerent d'Infraestructures i Mobilitat,Tant Sanz com Rabassa han destacat que durant tot el procés estaran "" per oferir la màxima informació a la ciutadania. Per això, des d'aquest mateix dimarts diversos informadors municipals repartiran un miler dea la zona sobre l'abast i les afectacions, i també es distribuiran avisos a totes les porteries i comerços de la Via Laietana i l'entorn."Volem que els veïns se sentin tan còmodes com sigui possible aper una via que avui és molt incòmode passejar", ha assegurat Rabassa, que ha admès que per fer-ho cal passar unes obres "llargues i". En tot cas, ha assenyalat que es farà aquesta campanya informativa "porta a porta", amb especial cura del mercat, i amb la garantia que tots els veïns podran arribar a casa seva en transport públic o cotxe.Entre març i abril l'afectació serà mínima, ja que la intervenció es concentrarà a la vorera, i s'ocuparà un cordó d'aparcament de motos i càrrega i descàrrega i un carril de circulació descendent entre la plaça d'Urquinaona i el carrer de Jonqueres. En sentit ascendent, per tant, no hi haurà modificacions durant aquests dies.A partir de l'abril, però, començarà l'afectació més important de, quan es comenci a treballar a l'altra banda, a la vorera Llobregat. A causa d'aquestes tasques, la circulació de vehicles de pujada quedaràa un carril d'ús exclusiu per al veïnat, aparcaments i serveis i arribarà només fins a la plaça d'Antoni Maura. Així, els vehicles privats que no compleixen cap d'aquestes condicions hauran de seguir un itinerari alternatiu per arribar fins a Urquinaona. En concret, es recomana seguir per l'avinguda Marquès de l'Argentera i seguir pel passeig Picasso, el passeig Lluís Companys i ronda Sant Pere.Aquest mateix serà el recorregut que faran les línies de bus que creuen ara la Via Laietana de pujada -el, eli el-, ja que seran desviades, igual que els vehicles privats. Les bicicletes també hauran d'adaptar-se a les obres i seguir aquesta mateixa ruta alternativa.De fet, és el trajecte que hauran de fer tots els vehicles privats també un cop acabin les obres, ja que la transformació final preveu que no hi hagi trànsit privat en direcció Urquinaona. Segons els estudis tècnics municipals, fer el recorregut alternatiu pernomés suposarà entre 1 i 3 minuts més. De baixada, hi haurà un carril bus i un carril de circulació per al vehicle privat, com ja hi ha actualment a la major part de Via Laietana.Més enllà de la mateixa, les obres comportaran canvis puntuals de les zones de càrrega i descàrrega, que s'aniran informant lesi al Mercat de Santa Caterina. Pel que fa a les parades deubicades a la plaça d'Antoni Maura, inicialment es mantindran al mateix lloc i es traslladaran de manera definitiva al carrer Joaquim Pou quan es treballi en la plaça. En paral·lel, no es preveuen afectacions al metro ni a les sortides d'Urquinaona ni. Tampoc es plantegen canvis que afectin les places de persones amb mobilitat reduïda ni tampoc les places reservades d'hotel.Lad'obres començarà de manera consecutiva quan acabi la primera, que coincidirà temporalment amb el final del mandat i les eleccions municipals del 2023. Segons Sanz, la previsió és que la transformació sencera de la Via Laietana es pugui completar el 2024. A més, ha donat per garantida la continuïtat de les obres tot i els comicis. "El projecte ha passat peri ha obtingut majoria àmplia", ha recordat, un fet que segons ella vol dir que no hi ha risc que no s'acabi desenvolupant.Durant la roda de premsa, Sanz ha parlat de "deute històric" i ha assenyalat que la transformació vol treureper convertir-la en una via "radicalment diferent", un eix verd i cívic on passejar i gaudir.D'altra banda, i preguntada pel qüestionament desobre el model de transformació, la tinenta d'alcaldia d'Urbanisme s'ha mostrat convençuda que "fins i tot" beneficiarà a Foment -que té la seu a la Via Laietana-, ja que podran "gaudir d'espais d'estada, treballar amb menys soroll i respirar un aire més net".Segons dades municipals, el 2018 van circular diàriament per la Via Laietana uns 47.000 vehicles, 28.700 de baixada i 18.700 de pujada, unes dades que difereixen de la circulació en carrers de l'com, amb uns 20.000 diaris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor