Sanitat manté les quarantenes en set dies i incorpora Novavax al pla de vacunació

Laen què hi ha representat el ministeri de Sanitat i les autonomies, ha acordat mantenir lesperen set dies, tot i que algunes comunitats -entre les quals hi havia Catalunya i el Departament de Salut- havien demanat reduir-les a entre tres i cinc dies.Per altra banda, també s'ha acordat introduir la vacunaal pla de vacunació contra el coronavirus. Es recomana aquesta vacuna per persones que no s'hagin pogut vacunar amb la pauta completa a causa d'algunaals components de les altres vacunes, o bé per alguna altra exempció mèdica.En relació amb els fàrmacs contra la Covid, també s'ha cordat que l'antivirals'administrarà a persones a partir de 18 anys ambgreu que no responguin a la vacunació i a aquelles que la tenen contraindicada i que, a més, tenen risc molt alt de malaltia greu després de laper Covid.​​​​​​​​​

