L'Hospital de Bellvitge fa la primera operació robòtica de reafirmació de gènere a Europa

La Unitat Funcional de Cirurgia Transgènere de l’Hospital Universitari de(HUB) ha portat a terme per primera vegada a Europa unaLa intervenció, una vaginoplàstia robòtica amb flap peritoneal, s'ha efectuat a una pacient de 30 anys d'edat. La incorporació de la cirurgia robòtica a aquesta tècnica permet la utilització del penjoll (o flap) peritoneal per, d'aquesta manera, assegurar la profunditat i facilitar la creació del canal de la neovagina.L'ús dels controls i els braços robòtics permet moure els instruments amb, treballar amb una, i arribar amb més comoditat a lesde la cavitat pelviana. La intervenció l’han portat a terme conjuntament cirurgians uròlegs i cirurgians plàstics de la Unitat de Transgènere, que coordina la doctoraPer a les pacients, els avantatges d'aquest nou tipus d’intervenció són un menor risc de prolapse (caiguda) vaginal i de possible lesió al recte durant la cirurgia, i lade la intervenció, ja que es treballa en dos camps quirúrgics. En un futur, s’espera que aquest tipus de procediment permeti també escurçar l’estada hospitalària i millorar els resultats funcionals de les pacients.Per formar-se en aquesta tècnica, la doctoradel Servei d’Urologia de l’Hospital de Bellvitge, ha realitzat una estada de dos mesos al NYU Langone Hospital de Nova York amb l’equip de l’uròleg Dr. Lee C. Zhao i la cirurgiana plàstica Dra. Rachel Bluebond-Langner, dos dels impulsors i líders mundials d’aquest tipus de tècnica, ambBegoña Etcheverry afirma que "els quatre anys d’experiència amb aquesta tècnica als Estats Units han demostrat que es tracta d’unper a les pacients”. Així mateix, afegeix que “un equip multidisciplinari i expert en cirurgia robòtica com el de l’Hospital Universitari de Bellvitge és l’ideal per iniciar un primer programa d’aquest tipus de cirurgia”, remarca.L’HUB compta ambamb els quals realitza unes 500 cirurgies robòtiques anuals. El primer quiròfan robotitzat es va posar en marxa l’any 2009 (renovat el 2016 amb un nou robot d’última generació) i, el segon, l’any 2019.

