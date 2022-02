El Palau de Pedralbes passa a ser propietat de la Generalitat

La Generalitat ja és la propietària deldesprés d'acceptar la cessió gratuïta per part de l'Ajuntament de Barcelona. Així s'ha acordat en el consell executiu celebrat aquest dimarts.de domini i lliure de càrregues i gravàmens, segons ha detallat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja.L'administració catalana passa a ser la nova propietària de la finca urbana ambper la qual cosa n'assumirà totes les despeses de manteniment (immoble, jardins, instal·lacions i mobiliari). Aquest edifici i els jardins objecte de la cessió s'incorporaran a l'Inventari General de Béns de la Generalitat de Catalunya.Amb aquesta operació, es culmina un llarg procés que va començar fa. El 2004, l'aleshores alcalde Joan Clos i l'expresident Pasqual Maragall van arribar a un acord per al finançament del. La Generalitat es va comprometre a aportar dues terceres parts del cost total de l’equipament i, a canvi, l’Ajuntament cedia la propietat del Palau de Pedralbes i els seus jardins.No va ser fins al març delperò, quan el ple de l'Ajuntament de Barcelona va acordar la cessió gratuïta del Palau de Pedralbes a la Generalitat. I fins avui, gairebé 3 anys després, no s'ha fet efectiva.

