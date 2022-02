Demanen ajuda per trobar una noia de 17 anys desapareguda a Barcelona

Nova desaparició d'una. Elsbusquen i demanen ajuda per trobar una noia dedesapareguda ael dissabte passat al matí, segons ha explicat el 324. Es diu Judit i es va escapar d'un centre en què està ingressada a causa d'un trastorn deEn el moment de la desaparició, anava vestida tota de, amb jaqueta pantalons i vambes de marca. No porta ni mòbil, ni diners ni la documentació. Segons explica la família, va ser vista per últim cop diumenge al vespre voltant prop de la zona de l', a prop de la parada de metroLa menor va trucar a la mare des del telèfon d'uns desconeguts per dir que estava bé i després va seguir caminant direcció cap a la. La seva família demana que si algú té algun indici es posi en contacte amb la policia catalana o que truqui al telèfon d'emergències

