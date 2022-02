Càstig inèdit d'Europa a Polònia per negar-se a complir una sentència de la justícia europea

Laretindrà fons europeus aper negar-se a complir una sentència judicial delque l’ordenava tancar la mina de carbó de Turów. Segons ha confirmat el portaveu de Pressupostos,deduirà la multa que no ha pagat per ignorar l’ordre judicial: unsÉs laque l’executiu europeu adopta una mesura com aquesta contra un estat membre per no pagar una sanció. La decisió podria marcar un precedent per altres fronts judicials deper la polèmica reforma del sistema judicial polonès.Brussel·les reclama a Polònia el pagament d’una altra multa deper no haver desmantellat el règim disciplinari dels jutges. A finals d’octubre, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va imposar aquesta sanció econòmica davant la negativa del govern ultraconservador dea acatar la sentència europea que exigeix la suspensió de la cambra disciplinaria dels jutges.Varsòvia no ha fet cap pas al respecte i, per això, Brussel·les ha donat un ultimàtum al govern del PIS per pagar la multa abans de prendreper forçar l’abonament de la sanció. Els 69 milions d’euros corresponen a la suma per la multa diària d’un milió d’euros entre el 3 de novembre del 2021 i el 10 de gener d’enguany. L’executiu comunitari té previst reclamar mensualment les multes si Polònia no rectifica.

