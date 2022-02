Roma serà la ciutat convidada de la Mercè 2022

Roma serà la ciutat convidada de les properes festes de laaquest any. Les celebracions seran entre el. L'Ajuntament pretén "recuperar la normalitat" després de dos anys de festes majors alterades per la pandèmia de la Covid-19.Aquesta és la primera ciutat italiana que protagonitzarà la festa. Així,a través d'espectacles, concerts, projeccions i altres activitats. L'Ajuntament promet que "la potència artística" de la capital italiana "quedarà representada a les festes" i formarà part de les programacions de Mercè Arts de Carrer i Mercè Música.En un comunicat, el consistori assegura que la relació entre Barcelona i Itàlia "és molt viva als carrers de la ciutat", i destaca laentre els residents i la presència d'institucions com l'Escola Italiana o l'Institut Italià de Cultura de Barcelona.Una delegació encapçalada pel tinent d'alcaldiaha viatjat a Roma per reunir-se amb la tinenta d'alcaldia Silvia Scozzese, el regidor de Cultura Miguel Gotor, representants de l'ambaixada espanyola a Roma i agents culturals de la ciutat.La tradició de convidar ciutats a la Mercèamb Medellín. Posteriorment han anat passant Quito, Istanbul, Dakar, San Petersburg, Montreal, Viena, Estocolm, Buenos Aires, París, Reykjavík, Lisboa, Beirut, Barcelona -el 2020 per la pandèmia- i L'Havana.

