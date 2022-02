Benet XVI demana perdó a les víctimes d'abusos a l'Església

ha demanata totes lessexuals a l'i ha lamentat que la seva "" hagi donat lloc a què l'acusin de "". En concret, el papa emèrit es refereix al fet d'haver negat la seva assistència a una reunió el 1980 quan era arquebisbe de Munic per decidir sobre un sacerdot acusat d'abusos a menors, cosa que era falsa, perquè sí que va ser en aquesta trobada."Un cop més només puc expressar a totes les víctimes d'abusos sexuals la meva profunda, el meu grani la meva sincera petició de perdó. He tingut una gran responsabilitat", ha assegurat Benet XVI en una carta difosa pel seu secretari,. "M'ha impactat profundament que lahagi estat utilitzada per dubtar de la meva sinceritat i fins i tot per presentar-me com un mentider", ha afirmat.Tot plegat sorgeix després que testimonis apuntessin que el llavors bisbesí que va ser present a la reunió del 15 de gener de 1980. Llavors, l'arquebisbat deva acordar que el sacerdotresidís a la diòcesi de Benet XVI, però en un recinte sacerdotal i exclusivament per a rebre teràpia. Benet XVI, que havia negat la seva presència en aquesta decisió, va admetre finalment que sí que hi havia estat i va atribuir la primera versió a un "error".No és la primera vegada que Benet XVI demana perdó a les víctimes d'abusos sexuals. La primera vegada que ho va fer públicament va ser l'anydurant laamb què va clausurar l', en què va prometre actuar perquè no passés mai més. "També demanem de tot cor perdó a Déu i a les víctimes i prometem fer tot el possible perquè un abús semblant no torni a passar mai", va dir llavors el papa emèrit.

