Condemnat a tres mesos de presó per enverinar gossos amb llonganisses tòxiques

El jutjat penal 2 deha condemnat un veí de(Pla d'Urgell) a tres mesos de presó per enverinar diversos gossos, un dels quals va morir, el maig de 2019. L'home ha reconegut que col·locava esquers deamb un pesticida "", recull la sentència, per evitar que els gossos entressin al seuL'acusat ha acceptat la condemna per un delicte de maltractament amb resultat de mort d'animal domèstic, després d'aplicar-li els atenuants de dilacions indegudes i confessió. A més de la pena de presó, el jutge també li prohibeix tenir animals o treballar amb ells durant un any.A més, l'home haurà d'indemnitzar amba la direcció general de polítiques ambientals i medi rural, que es va fer càrrec de lai les analítiques fetes a l'animal mort i que va servir per concloure que havia estat enverinat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor