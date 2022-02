Els habitatges d'obra nova es van encarir un 14% a Catalunya el 2021

Associació de Promotors de Catalunya, Xavier Vilajoana, ha considerat que l'augment de preus té "un vessant positiu", que és que l'obra nova s'està "estenent" més enllà de Barcelona. Vilajoana ha explicat que en els territoris on "pràcticament no hi havia activitat promotora" els preus de referència eren "molt baixos" en anys anteriors, de manera que les noves promocions han provocat que en l'estudi d'enguany hagi augmentat "molt" la mitjana del preu per metre quadrat útil. "La dada pot provocar conclusions errònies si no s'analitza d'on ve", ha advertit el president de l'entitat.



Per demarcacions, Lleida és on menys ha crescut el preu mitjà del metre quadrat útil, un 2%, fins als 2.181 euros. A Girona l'augment ha estat de 8,8%, fins als 3.721 euros. El preu més elevat es registra a Barcelona ciutat, on el metre quadrat útil ascendeix fins als 7.159 euros, un 1,4% més que el 2020. Per districtes, el més car és l'Eixample -10.230 euros de mitjana- i el més barat Sant Andreu -5.149 euros-. Ara bé, a la capital catalana ha baixat un 0,4% el preu de venda dels habitatges perquè tendeixen a ser més petits i tenen, de mitjana, un 1,7% menys de superfície.



Després de tot, Vilajoana ha assegurat que els increments en els preus se situen "en la normalitat", tenint en compte els costos de la construcció i la inflació. Així mateix, ha assegurat que "en part" també ha influït a tot plegat la crisi de subministrament d'alguns materials. Vilajoana ha pronosticat que els preus dels materials "es començaran a regularitzar" durant el primer semestre d'aquest any.



Es dobla l'oferta d'habitatges unifamiliars

L'estudi constata que durant el 2021 s'ha doblat l'oferta de llars unifamiliars. Mentre que el 2020 l'oferta d'aquest tipus d'habitatge era inferior al 4%, enguany la xifra ha ascendit fins a gairebé el 8%. Segons Vilajoana, l'augment s'explica per un "canvi de mentalitat" arran de la pandèmia. "La gent busca espais més oberts i més superfície", ha detallat. Vilajoana ha pronosticat que els "canvis significatius" del 2022 aniran en aquest sentit, ja que ha canviat "la manera d'entendre" les llars. En aquesta línia, també és "significatiu" el nombre d'habitatges que compten amb piscina comunitària, que ascendeix fins a gairebé un 50%, o amb zones de jardí, que representen un 37,5% del total del parc.



L'estudi concreta que el més comú són llars amb 2 o 3 dormitoris i 2 banys. Així mateix, Vilajoana ha destacat que hi ha una "tendència a l'alça" a què els habitatges tinguin una cuina americana, és a dir, oberta, normalment, a un menjador. "Fa uns anys era impensable que la cuina americana fos tan habitual en els habitatges que surten al mercat", ha dit el president d'APCE.



Pel que fa a equipaments, un 76,2% dels habitatges d'obra nova compten amb bomba de calor, un 66,7% amb placa d'inducció, un 65,4% amb parquet i un 51,6% amb armaris encastats. El president de l', Xavier Vilajoana, ha considerat que l'augment de preus té "un vessant positiu", que és que l'obra nova s'està "estenent" més enllà de Barcelona. Vilajoana ha explicat que en els territoris on "pràcticament no hi havia activitat promotora" els preus de referència eren "molt baixos" en anys anteriors, de manera que les noves promocions han provocat que en l'estudi d'enguany hagi augmentat "molt" la mitjana del preu per metre quadrat útil. "La dada pot provocar conclusions errònies si no s'analitza d'on ve", ha advertit el president de l'entitat.Per demarcacions,és onmitjà del metre quadrat útil, un 2%, fins als 2.181 euros. A Girona l'augment ha estat de 8,8%, fins als 3.721 euros. El preu més elevat es registra aciutat, on el metre quadrat útil ascendeix fins als 7.159 euros, un 1,4% més que el 2020. Per districtes,és l'-10.230 euros de mitjana- i el més barat Sant Andreu -5.149 euros-. Ara bé, a la capital catalana ha baixat un 0,4% el preu de venda dels habitatges perquè tendeixen a ser més petits i tenen, de mitjana, un 1,7% menys de superfície.Després de tot, Vilajoana ha assegurat que els increments en els preus se situen "en la normalitat", tenint en compte elsi la inflació. Així mateix, ha assegurat que "en part" també ha influït a tot plegat la crisi de subministrament d'alguns materials. Vilajoana ha pronosticat que els preus dels materials "es començaran a regularitzar" durant el primer semestre d'aquest any.L'estudi constata que durant el 2021 s'ha doblat l'. Mentre que el 2020 l'oferta d'aquest tipus d'habitatge era inferior al 4%, enguany la xifra ha ascendit fins a gairebé el 8%. Segons Vilajoana, l'augment s'explica per un "canvi de mentalitat" arran de la pandèmia. "La gent busca espais més oberts i més superfície", ha detallat. Vilajoana ha pronosticat que els "canvis significatius" del 2022 aniran en aquest sentit, ja que ha canviat "la manera d'entendre" les llars. En aquesta línia, també és "significatiu" el nombre d'habitatges que compten amb piscina comunitària, que ascendeix fins a gairebé un 50%, o amb zones de jardí, que representen un 37,5% del total del parc.L'estudi concreta que el més comú sóni 2 banys. Així mateix, Vilajoana ha destacat que hi ha una "tendència a l'alça" a què els habitatges tinguin una cuina americana, és a dir, oberta, normalment, a un menjador. "Fa uns anys era impensable que la cuina americana fos tan habitual en els habitatges que surten al mercat", ha dit el president d'APCE.Pel que fa a equipaments, un 76,2% dels habitatges d'obra nova compten amb bomba de calor, un 66,7% amb placa d'inducció, un 65,4% amb parquet i un 51,6% amb armaris encastats.

El preu delsha augmentat un 14,4% a Catalunya el 2021, fins als 4.421 euros per metre quadrat útil, segons l'estudi d'oferta d'habitatge de nova construcció elaborat per l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE). L'entitat atribueix l'increment al fet que hi ha hagut una "reactivació" de l'obra nova arreu del territori, que ha provocat que algunes zones hagin crescut "fora" del seu ritme habitual. Així, a la demarcació de Tarragona és on més ha pujat de mitjana el preu per metre quadrat útil, un 22,5%, fins als 2.421 euros. A Barcelona ha incrementat un 15,3%, fins als 4.872 euros. El 2021 s'han doblat les llars unifamiliars i per aquest motiu l'APCE preveu "canvis significatius" en la tipologia d'oferta el 2022.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor