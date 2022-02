La Fiscalia demana set anys i mig de presó per a un jove per les protestes post-sentència

és un activista de 33 anys que va ser detingut la nit del 17 d'octubre de 2019, durant les protestes per la. El seu cas arriba aquest dimecres al matí a judici a l'i lali demanade presó pels delictes de desordres públics, atemptat a l'autoritat i lesions lleus, amb l'agreujant de disfressa per evitar ser identificar. Lademanade presó i l'acusat nega els fets i assegura que tot plegat es fonamenta en uns atestats delsque són falsos.Segons el relat del, Castellarnau formava part de les protestes d'aquella nit al centre de Barcelona, en un grup d'un centenar de persones que no han pogut ser identificades. Els manifestants cremaven contenidors, feien barricades, llançaven còctels molotov i "objectes contundents" contra els agents, que impedien l'accés a l'edifici de la delegació del govern espanyol. "Aquestes conductes van ser executades amb elactiva de l'acusat", indica la Fiscalia.De tota manera, l'escrit d'acusació atribueix només tres fets concrets que podrien ser delicte. El fiscal assegura que Castellarnau va llançara la línia policial -tot i que no concreta quin- i va fugir quan els agents van intentar arrestar-lo. Finalment, mentre els Mossos intentaven detenir-lo, l'acusat va clavar una puntada de peu a un dels agents que va patir una lesió lleu al genoll que no li va impedir continuar fent la seva feina.Per tot plegat, la Fiscalia demana cinc anys de presó pel delicte de, dos anys i sis mesos de presó pel delicte d', una multa de 720 euros pel delicte dei una indemnització de 280 euros per a l'agent lesionat. En el moment de la detenció, diu el fiscal, es va intervenir al manifestant elements per camuflar-se, cosa que justifica l'agreujant de, és una acusació falsa i sense proves", denunciava ahir Castellarnau en declaracions al programa Planta Baixa. En el judici serà clau uni la declaració com a testimoni de la persona que el va enregistrar. La defensa confia que això servirà per demostrar que l'acusació és falsa i els atestats dels Mossos són "contradictoris". La vista oral serà aquest matí a l'Audiència de Barcelona i comptarà amb la declaració de diversos agents dels Mossos com a testimonis.

