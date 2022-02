La CEOE es despenja de l'augment del salari mínim a 1.000 euros

"Les organitzacions empresarials consideren que no és el moment d'aplicar una nova pujada de l'SMI el 2022, que sembla respondre més a una aspiració política en el sí del govern que a la lògica econòmica", asseguren la CEOE i CEPYME en un comunicat.Segons la patronal espanyola "no es recuperaran els nivells de negoci precrisi fins al 2023", i les companyies tenen "pressions creixents en els costos empresarials i una notable caiguda acumulada de la productivitat". La CEOE defensa que les empreses "ja han assumit una pujada del 30% de l'SMI des del 2019", i també una pujada de les cotitzacions associada als salaris, amb un cost total per empleat que, afirmen, supera els 1.500 euros.La patronal veu especialment "inassumible" un augment de l'SMI en sectors "especialment vulnerables com l'agrícola, la neteja o l'hostaleria". En tot cas, la CEOE i CEPYME asseguren que estan en disposició "d'analitzar i concretar" amb els sindicats una "senda d'actualització dels salaris raonable per als propers anys en el marc de les negociacions del proper Acord Interconfederal per a la Negociació Col·lectiva".