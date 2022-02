Fa dies que unes manté sobre, fet que provoca que no hagi plogut en molt temps, i que també ha tingut conseqüències sobre la. Per explicar-ho de la forma més simple, el meteoròleg de TV3ha realitzat un experiment al Telenotícies d'aquest dimarts al migdia.Es pot consultar a partir del minut 33:16 a l'informatiu de la televisió pública catalana i consisteix en dos tubs de vidre, un ambi l'altra amb un suposatd'un tub d'escapament. Amb la participació de, Francesc Mauri demostra l'impacte de la contaminació en el nostre dia a dia sense que pràcticament ens n'adonem.I és que tal com explica el, Catalunya es troba en uns nivells de contaminació elevadíssims sobretot a tots els llocs dels país on hi ha activitat humana. "Nivells que no són tolerables per la salut", segons detalla Mauri, a indrets com. "Tot plegat ho hem de reduir per evitar beure'ns contaminació", conclou el meteoròleg.

