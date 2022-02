Adeu a les restriccions; i ara, què?

Recuperem la llibertat

Recuperem els somriures... al carrer

Sí,. Gairebé dos anys després del primer cas detectat a Catalunya -es compleixen el 25 de febrer-, aquesta és una de les coses que sí que hem après. Fa setmanes que sonen veus sobre la gripalització de la Covid o la convivència amb el virus , un fet que els experts no acaben de tenir clar i sobre el que demanen "", però que les autoritats veuen cada cop més a prop.La comprovació més clara i evident és lade contenció de la pandèmia que culmina aquesta setmana a casa nostra. Dijous s 'elimina la mascareta en espais exteriors -per segon cop- i la mateixa nitsense limitacions, després d'una obertura fallida amb el ja desaparegut passaport Covid.L'arribada de la variantel desembre passat va alterar, de nou, el nostre dia a dia. I ho va fer de valent, perquè s'havia passat una tardor de tranquil·litat i calma en què es podia pensar que la pandèmia havia acabat. Que el Govern decidís aplicar restriccions el 24 de desembre va serva tornar el toc de queda, les reunions només podien ser de 10 persones i l'oci nocturn va tancar de nou.S'ha acabat fer cua per ensenyar el passaport Covid a l'hora d'entrar en un restaurant, o passar fred en una terrassa perquè l'interior dels locals ja estava ple al 50%, el límit permès fins fa només una setmana. S'ha acabat veure sales de cinema o teatres amb seients buits. S'ha acabat estar pendents del rellotge perquè no es faci tard a la nit i entrar a casa abans del toc de queda.Fent un repàs a aquests dos últims anys es pot veure que aquesta setmana, dividits en dos blocs -del 13 de març del 2020 al 22 de juny del 2020 i del 25 d'octubre del 2020 al 9 de maig del 2021, que han permès el govern espanyol tenir el control total de la gestió de la pandèmia. I elque ha entrat en vigor quatre vegades i ha estat actiu les sis onades de la pandèmia durant un total de, també l'enviem a la llibreta delAquest dijousDesprés de l'anunci de divendres passat, així ho ha comunicat el govern espanyol després del consell de ministres. Durant 16 mesos i mig, la mascareta s'ha convertit en complement indispensable per sortir de casa -només entre el juny i el desembre del 2021 no era obligatòria als exteriors. Dijous recuperem, de nou, els somriures al carrer.Després de la nova normalitat que arriba a finals d'aquesta setmana, ara. I queda també esperar a saber què passarà un cop s'acabi la sisena onada, si les dosis de reforç de la vacuna contra la Covid seran anuals, si es descobrirà un tractament millor o si el 2022 serà finalment l'any que es dona per acabada la pandèmia mundial.​​​​​​​​​

