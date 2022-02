Trilla veu condicions favorables per retirar les mascaretes de les aules després de l'hivern

Altres notícies que et poden interessar

El doctor Trilla sosté que les condicions actuals de la pandèmia, amb una variant en global menys greu i amb molta gent vacunada, permeten "anar relaxant les mesures" malgrat que encara hi hagi molts casos. El cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic no creu que laprovoqui "sorpreses" en els ingressos hospitalaris, però apunta que sí que "podria suposar una certa frenada" en la baixada dels indicadors de la sisena onada, que a mitjan gener va arribar a unes incidències molt elevades.Davant d'aquesta situació, Trilla preveu que la mascareta es continuï portant a l'hivern en els interiors i, sobre la retirada imminent de la mesura en els exteriors si no hi ha grans, entén "perfectament" que moltes persones la vulguin continuar utilitzant a partir de dijous i ho veu "molt bé" perquè la situació "encara és complicada". De cara a la primavera, l'epidemiòleg diu que si la situació no empitjora respecte a les previsions, es pugui valorar relaxar aquesta mesura en alguns interiors, com a les escoles."Crec que anirem cap a unasi tot va bé a la primavera o a l'estiu. I a la tardor, afrontarem una nova temporada, i ja veurem què ens presenta", reflexiona el doctor Trilla.El cap d'Epidemiologia del Clínic també veu unes "bones condicions" per a un canvi de gestió de la pandèmia, més simple, de cara a la primavera si la majoria de casos continuen sent lleus, tal com ha anunciat el conseller de Salut,. Per a Trilla, un abordatge diferent de la malaltia significarà "un pas endavant per conviure amb el virus". L'epidemiòleg assenyala que caldrà "protegir" aquelles persones que poden ser més vulnerables davant del coronavirus i, en general, fer una vida "el més normal possible".Ara bé, quan s'avanci en aquesta relació diferent amb la Covid-19, Trilla creu que seria "un error tornar a la normalitat d'abans" i afirma que hi ha, com la ventilació dels edificis. En aquest sentit, demana una "normalitat millor" després de l'experiència "dura" de la pandèmia, que no ha acabat, recorda, i reclama reforçar el sistema sanitari, amb més personal. "Hem d'estar més ben preparats després de dos anys i fer els deures que la situació de la pandèmia potser no ha donat temps de fer millor", conclou.​​​​​​​​​