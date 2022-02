Canvis a l'ARRO dels Mossos per facilitar la identificació dels agents

Els Mossos d'Esquadra incorporaran a partir del març el nou número operatiu policial (NOP) als agents de totes les àrees regionals de recursos operatius (ARRO), que també fan feines d'ordre públic juntament amb la Brigada Mòbil (Brimo). En total són més de 1.300 efectius. Aquesta identificació, segons han informat els Mossos en un comunicat, simplifica el número que serveix per identificar cada agent, perquè passarà de nou a sis dígits, amb una nova codificació alfanumèrica "més curta i fàcil de recordar". El nou NOP també s'incorporarà a la part davantera de l'armilla protectora i als dos laterals del cas. Fins ara, els agents només duien la identificació a la part posterior.Aquesta nova identificació s'utilitzarà quan s'hagin de fer tasques d'ordre públic i quan els agents s'hagin de posar les armilles protectores, que impedeixen que es vegi el número d'identificació professional (TIP). Els Mossos han justificat aquesta mesura per la voluntat del cos de "garantir la transparència" en les actuacions i facilitar una "correcta i senzilla" identificació dels agents de la policia. De fet, la mesura compleix amb la moció que va aprovar el Parlament el novembre de 2019 en aquest sentit.A la pràctica, això farà que el nou NOP es pugui veure des de totes les perspectives al voltant de l'agent, perquè estarà davant, darrere i als laterals del casc. Els Mossos insisteixen que la nova identificació "garantirà poder veure un agent d'ordre públic des de qualsevol angle i en qualsevol intervenció". El canvi de nou a sis dígits vol facilitar, també, que sigui fàcil de recordar per als ciutadans. El NOP al casc també permetrà diferenciar els efectius d'ordre públic dels Mosso de la resta d'agents de les forces i cossos de seguretat que poden actuar a Catalunya, com ara Policia Nacional o Guàrdia Civil.El canvi de NOP es va aplicar als agents de la Brimo el novembre de 2020, amb un pressuposts d'11.500 euros. En aquesta segona i última fase, amb un pressupost de 25.000 euros, s'aplica a tots els efectius de l'ARRO. La mesura arribarà a partir del mes de març.

