La Moncloa esquiva el diàleg i només reunirà la taula si hi ha «acords importants a tancar»

Laevita tot compromís sobre laamb la Generalitat mentre subratlla la recuperació de la, en paraules de la ministra portaveu i titular d'Administracions Territorials,després del consell de ministres d'aquest dimarts.A preguntes dels periodistes, Rodríguez ha assenyalat que la taula es reuniràa la vegada que ha insistit en què el diàleg entre l'Estat de la Generalitat té lloc en molts fronts, com és laque ja té data i es reunirà el 18 de febrer a Barcelona. La cita estarà presidida per la conselleraD'aquesta manera, aquest organisme estatutari se citarà abans que ho faci la taula de diàleg destinada a resoldre el conflicte polític.La ministra portaveu sí que ha afirmat que l'executiu espanyol espera que el presidentassisteixi a laconvocada per Pedro Sánchez a la Palma el 25 de febrer. Rodríguez ha dit que confien en l'assistència del president de la Generalitat perquè les disset comunitats han participat en les reunions preparatòries celebrades. Rodríguez ha mostrat l'del govern espanyol per "haver recuperat el diàleg amb la Generalitat".Sobre si les votacions al Congrés sobre laqüestionaven la majoria de la investidura, la portaveu ha posat en valor que "aquest govern, amb dificultats i sense disposar d'una majoria parlamentària, ha aconseguit grans acords socials". Segons ella, la realitat de no tenir majoria parlamentària és el que fatirar endavant projectes com la reforma laboral, que suposen una "millora per a la majoria de la població".La comissió bilateral es va reunir per última vegada a Madrid el 2 d'agost. El Govern ha assegurat avui que espera que les negociacions siguin. "L'objectiu és que surti bé", ha indicat la portaveu de l'executiu,El gran hit d'aquella jornada d'agost, però, va ser el pacte deamb l'Estat per, una inversió que va acabar decaient.Segons la Moncloa, existia la determinació de complir lasobre infraestructures -en aquest sentit, va afirmar que hi hauria una transferència immediata de 100 milions- i transferir les beques universitàries i l'ingrés mínim vital. L'Estat es va comprometre, també, a reactivar la, el grup de treball sobre el finançament de la transferència dels trens de Rodalies i a que cada mes es faci una reunió de treball. La Generalitat va posar sobre la taula elsque hi ha de l'Estatut.

