La CUP demana a ERC i Junts que el cas Juvillà serveixi per no «enganyar» més

La pèrdua de la condició de diputat deés, per a la, la prova del cotó de dues estratègies que considera fallides per resoldre el conflicte polític: la de l'embat retòric dei la de la taula de negociació amb l'Estat que abandera. Aquest és el missatge que han traslladat els anticapitalistes en una compareixença conjunta dels seus diputats -a excepció de Carles Riera- l'endemà que la presidenta del Parlament,, hagi denunciat que si no hi ha hagut desobediència és perquè tant la CUP com ERC no ho van voler. No han demanat la seva dimissió, com sí que han fet els comuns, i han centrat el seu discurs en reclamar una acció conjunta que superi el marc legal vigent.La diputadaha recordat que es va acordar que es sostindria l'escó de Juvillà "com a mínim" fins que no hi hagués sentència ferma del. Amb tot, ha explicat que va ser dijous, quan van veure que el dirigentper votar el seu dictamen, quan van saber que, de facto, havia perdut la condició de diputat. També ha negat que volguessin situar "a la picota" Borràs quan van reclamar la delegació del vot de Juvillà, com va denunciar Junts Per als anticapitalistes, la gestió del seu escó és un exemple clar de com "s'ha normalitzat la", situació que reclamen que l'independentisme ha de revertir. La pressió, ha dit, l'ha de tenir l'Estat i no el moviment. Això passa, han insistit, per deixar de defensar. La primera, la que fa referència a aixecament "retòric" de la DUI, han argumentat que aboca a la "frustració". I la segona, la consideren "intransitable" perquè entenen que el govern espanyol ni té voluntat de negociar ni té "incentius" per fer-ho mentre no hi hagi un context deamb Catalunya.La CUP ha refermat la petició que està fent des de l'inici de la legislatura dei posar rumb a una estratègia de. Definir una fita, insisteixen, té un. Si no hi ha acció política en aquest sentit, ha advertit Reguant, l'independentisme quedarà "atrapat" en la lluita antirepressiva. Ha afegit que cal fer partícip la comunitat internacional en la resolució del conflicte i que cal assumir que per defensar la sobirania de Catalunya i una agenda social justa caldrà superar el marc constitucional.Reguant no ha qüestionat que Borràs hagi triat el format a porta tancada de laper respondre sobre la gestió que ha fet del cas de Pau Juvillà, tot i que ha afirmat que les explicacions "mai són sobreres". Per ara, la CUP no rellevarà el diputat cessat, ja que primer vol esperar laper part del Tribunal Suprem.

