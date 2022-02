L'assassí de Mònica Borràs assegura que la va matar amb una destral «per desesperació»

El detingut sortint del domicili de Terrassa, quan es va trobar el cadàver. Foto: Anna Mira

L'Audiència de Barcelona acull aquest dimarts 8 de febrer, el judici contra , l'assassí confés de Mònica Borràs, l'estiu del 2019 a Terrassa. Està acusat d'assassinat amb traïdoria i acarnissament i el fiscal li demanaBadiella presta declaració aquest dimarts en un judici per jutjat popular.Durant la seva declaració Badiella ha assegurat que "la vaig atonyinar amb el primer que vaig trobar" -una- i que ho va fer "" perquè sentia que vivia amb "una ment malalta", en referència a la dona. Ha afirmat que es va desesperar i la va agredir mortalment al lavabo del jardí amb una destral que hi havia al costat de la porta. La dona va rebre fins a, segons l'informe del metge forense, i va caure a terra, deixant tot el lavabo ple de sang. Quan va veure què havia fet i en no poder incriminar ningú, va decidiri, posteriorment,L'home ha relatat que el dia abans havia estat arreglant el jardí, motiu pel qual la destral i una serra eren just a tocar del lavabo, on les havia rentat. Justifica la seva reacció perquè darrerament la dona li atribuïa un seguit de coses que l'afectaven:, diu. Badiella, que només ha contestat a les preguntes del seu advocat i a les que li ha fet el jutge​Badiella ha explicat que la víctima patia unque feia que el tracte amb ella fos complicat, un extrem que han confirmat la mare de la víctima, que ha afegit que prenia medicació des de feia anys i que rebia ajuda professional per fer front a la malaltia. Un dia després dels fets, l'agressor i la mare de la víctima van anar plegats a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per. Una veïna ha afegit que sovint els sentia cridar, i que al carrer hi havia penjats cartells demanant ajuda per trobar-la, amb un número de telèfon de referència, que era el de l'acusat.Tot i que va confessar el crim el mes de juliol del 2019, Badiella va matar Mònica Borràs un any abans, el 7 d'agost del 2018. Tot i que va denunciar la sevaper desvincular-se del cas, ladels Mossos d'Esquadra, el van detenir i van trobar el cos de la seva parella enterrat al pati de la casa delal centre de la ciutat, on vivien.Una vegada detingut i amb les restes de Borràs a la vista, Badiella vaNo obstant això van ser un parell de dies de feines d'excavació per topar amb el cos de la víctima. Segons la investigació, va aixecar les rajoles del terra, va fer un forat just perquè hi cabés el cos i va tornar a cimentar iDes del moment que va ser detingut, l'autor del feminicidi està privat de llibertat.L'de la família de la dona, Isabel Carzorla, demanapels delictes d'assassinat, acarnissament i traïdoria, amb l'agreujant de parentesc, mentre que la fiscalia en demana 24. "Ell reconeix l'homicidi, però en l'escrit de defensa es parteix des de l'absolutòria fins als 10 anys de presó, aplicant uns atenuants com el trastorn mental complet", assenyala Cazorla.La lletrada manté que tot i que ja no eren parella sentimental, la relació entre víctima i agressor era la d'una parella amb. "Anaven junts arreu, compartien el PIN del telèfon mòbil, i tenien afecte l'un amb l'altre més enllà de la d'uns mers companys de pis", ha argumentat.

