Una estètica revolucionària que mostra l'esperit global de la institució

Un alumne, tots els alumnes

La UOC va aprofiar l'acte de graduació, celebrat el passat 5 de febrer, per presentar un himne universitari del segle XXI. Estudiants, alumnis, personal investigador, professorat i personal de gestió interpreten una nova versió del Gaudeamus igitur, un himne "que ve de la tradició clàssica i acadèmica i que la UOC renova i porta a format videoclip", comenta Lluís Rius, director de Comunicació de la UOC."El Gaudeamus igitur s'ha convertit, amb el temps, en un himne universitari global de clausura d'actes que té l'origen en un cant de taverna del segle XVIII", recorda Rius. La proposta de la universitat a distància era portar-lo a una altra dimensió, més concorde amb les institucions universitàries pròpies del segle XXI. La nova versió reuneix modernitat i solemnitat, valors també presents en la mateixa UOC.En el trencador videoclip, a més dels integrants del cor, es poden veure imatges del campus universitari fonent-se amb altres vistes aèries de Barcelona i de la resta del món, per destacar la formació 100% en línia que caracteritza la UOC i que arriba a tots els racons del planeta.El videoclip, la realització del qual ha assumit la productora Canada, barreja imatges reals d'alumnes connectant-se al carrer, en un transport o a casa seva, amb siluetes de colors al campus, com avatars que habiten l'espai físic de la universitat i alhora accedeixen a les classes des d'un altre lloc del planeta. "Canada, que s'encarrega dels clips de Rosalía, era un soci excel·lent perquè saben utilitzar noves narratives i nous llenguatges audiovisuals", explica Rius. Aquestes metàfores visuals "evoquen el caràcter ubic, no presencial, divers, canviant i global que és propi de la UOC", conclou.El projecte, en el marc de la celebració del 25è aniversari, es va iniciar amb una crida de la comunitat UOC a tots els seus integrants per a l'execució de l'himne. Van respondre-hi 300 persones –totes amb coneixements musicals-, de les quals 20 van ser seleccionades per formar el cor que posa veu a la peça, una reinterpretació inèdita a càrrec d'Óscar Peñarroya.Dins d'aquesta estètica avantguardista que proposa el videoclip, i gràcies a la tècnica del collage 3D, rostres fusionats i barrejats entre si simbolitzen la unitat de la institució. Finestres ancorades en l'espai connecten diferents àrees del campus de la Universitat amb altres llocs no només de Barcelona, sinó també del món sencer. Drons i steady-cams han contribuït a crear un vídeo innovador que mostra una versió igualment innovadora del Gaudeamus.

