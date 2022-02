Els comuns reclamen la dimissió de Laura Borràs

Els comuns reclamen lade la presidenta del Parlament,. El diputat d'En Comú Podemha acusat la dirigent de Junts d'haverat" amb l'escó del ja exdiputat delai considera que se li hala gestió de la cambra. Segons ha denunciat, Borràs ha "utilitzat" el Parlament com a "plataforma de la seva campanya permanent" contra el president de la Generalitat,El grup que presideixconsidera que no hi ha prou amb què la presidenta doni explicacions sobre el cas Juvillà a porta tancada a la junta de portaveus i reclama que ho faci "amb". Un dels principals retrets que fan és que a la junta de portaveus del dijous de la setmana passada no se'ls va explicar que el diputat cupaireal ple en el qual s'havia de votar el seu dictamen. Tant Borràs com la secretària general de la cambra,, han assegurat que elles no van donar l'ordre de no convocar Juvilla i que tampoc sabien que no havia estat convocat.Això, ha dit Cid, ésque passi sense que cap dels dos càrrecs en tinguessin constància, motiu pel qual ha considerat unatota l'actuació de Borràs. "El Parlament no pot estar al servei dels interessos electorals de ningú", ha assegurat el diputats dels comuns, que ha emplaçat a ERC i la CUP aamb la qual van permetre que fos presidenta.En Comú Podem també ha acusat ERC de votar en contra de laquan en realitat "volia que sortís el sí", motiu pel qual consideren que els republicans tenen una acció política. Ha assenyalat també que el president Pere Aragonès es reuneixi només amb els partits independentistes per intentar recompondre "una relació absolutament trencada". Amb tot, han assegurat que exerciran un paper d'i no "bloquejaran" els projectes que considerin bons per a la ciutadania, una afirmació que dilueix l'amenaça de retirada de suport al Govern que van fer abans de la votació de la reforma laboral.

