La Moncloa destina 1.000 milions a l'agricultura a cinc dies de les eleccions a Castella-Lleó

Elha aprovat aquest dimarts el(PERTE) per al, dotat amb una partida de. Ho ha explicat el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació,, acompanyat de la ministra portaveu,, des de la Moncloa. Rodríguez ha relacionat el pla esgtratègic a la necessitat de transformar l'economia espanyola, que requereix una "autopista" que l'executiu vol solidificar. "Es pot créixer puijant sous, pensions i drets laborals", ha assenyalat la ministra.Luis Planas ha desgranat els aspectes esencials del PERTE:del sector, assegurar ladavant dels reptes del canvi climàtic i la conservació de l'aigua, l'aire, el paisatge i la biodiversitat. Ha detallat que hi ha més de dos milions de persones que treballen en el sector agroalimentari i la seva transcendència. Planas ha esmentat els tres eixos d'intervenció: enfortiment a la(400 milions), suport a l'de la cadena de valor, de la producció a la coercialització (450 milions) i el(més de 150 milions).El ministre ha posat en valor ladel pla, que va més enllà del seu component econòmic i d'actuació en relació al nou marc ambiental, i es vincula als fons. "És un dels grans pilars de l'actuació governamental, junt a la Política Agrària Comuna o la llei de Cadena Alimentària, destinada al sector agroalimentari", ha afirmat el ministre, que ha subratllat que l'objectiu de fons és que pels disset milions de persones que viuen a l'Espanya rural, "el territori sigui viu i productiu, un àmbit on sigui atractiu viure".L'impacte d'aquesta mesura no es pot desvincular delvota diumenge vinent i presenta un escenari obert. Rodríguez ha subratllat l'esforç fet per l'executiu de Pedro Sánchez en favor de l'agricultura. La realitat de l'ha estat present quan la ministra ha explicat que el govern ha destinat un total de 8.000 milions d'euros en total en diverses partides centrades en els petits municipis més afectats per la. "El repte demogràfic és també un repte democràtic", ha assegurat la portaveu.Va ser el president espanyol,, qui va anunciar dilluns l'aprovació del pla en el transcurs d'una visita a la planta geotèrmica de Cardial Recursos Alternatius a Níjar (Almeria). L'objectiu és garantir "la competitivitat i el futur del sector a curt i a mig termini". Sánchez va vincular el pla alsque va tornar a destacar com "una oportunitat que no desaprofitarem". El va lligar al projecte de, les tècniques d'emmagatzematge i l'hidrogen verd. El pla està destinat bàsicament a petites i mitjanes empreses, a cooperatives, molt rellevants en el sector de l'agroindústria".

