Cremen exemplars de «Harry Potter» i «Twilight» als EUA per «demoníacs»

Els Estats Units viuen unes insòlites imatges que recorden a temps molt foscos de l'Europa de principis del segle XX.del país, ha estat protagonista aquesta setmana per la crema de diversos llibres que, pastors de l'estat, han considerat de "demoníacs" i carregats de "bruixeria".Com si fos la Santa Inquisició o un tribunal de guerra del nazisme, un pastor de l'anomenada-que s'autodefineixen com a seguidors de la compassió radical i la generositat extravagant- ha liderat la creació de fogueres per fer cremar exemplars de les sagues. Diverses escoles de l'estat, totes catòliques, ja havien prohibit la lectura i la difusió de les dues novel·les juvenils, el 2019.Greg Locke, segons expliquen els mitjans locals, va liderar la setmana passada la crema d'aquests llibres, unes imatges que van ser retransmeses per streaming i en directe durant la nit de dimecres passat. Aquestes mateixes imatges s'han repetit diversos després i encara avui dia provoquen preocupació a tot el país.afirmava l'eclesiàstic, en declaracions al directe que es va retransmetre per YouTube i Facebook.No és el primer cop que aquest suposat pastor és notícia a l'estat de Tennessee i en especial consideració,Locke és un conegut negacionista de la pandèmia del coronavirus que ha estat expulsat de diverses xarxes socials com Twitter per difondre un missatge contra les vacunes, les restriccions per frenar l'expansió del virus i altres consideracions. Locke, situat al comtat de McMinn, viu en una zona on ha viscut la censura de diverses obres literàries, com l'obra gràfica

