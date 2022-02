El govern espanyol elimina la mascareta en exteriors

Altres notícies que et poden interessar

Tal i com s'havia anunciat , elha aprovat aquest dimarts l', una mesura que entrarà en vigor dijous vinent, després que sigui publicada al BOE. Així ho ha anunciat la ministra portaveu,, a l'acabar elcelebrat a la Moncloa. Aquest mateix dimarts, el Govern també ha anunciat l'adeu de les mascaretes als patis de les escoles a partir de dijous , mesura que el govern espanyol ha corroborat poc després.La ministra ha destacat que anar a l'exterior sense mascareta serà possible gràcies a "les mesures de protecció que hem adoptat i a la responsabilitat de la societat". Les mascaretesi en grans esdeveniments quan no sigui possible la distància de metre i mig.La mesura adoptada s'afegeix a les altres que s'han decidit i que van eliminat les restriccions pandèmiques: la supressió del toc de queda, des del 21 de gener passat; de l'ús delmés enllà de per viatjar, des del 28 de gener; i a la, que reobrirà sense limitacions d'aforament ni d'horaris el proper 11 de febrer.Aquest dimarts, elha acordat la retirada de les mascaretes alsEl Consell Interterritorial de Salut va aprovar dilluns retirar l'obligació de dur mascareta en espais exteriors. Les autonomies van donar suport a aquesta decisió, que ja havia estat anunciada per la ministra de Sanitat,El govern espanyol i el de les comunitats autònomes també van acordaren els esdeveniments esportius fins al 85% en espais oberts i fins al 75% en els tancats. Una mesura que no té impacte a Catalunya, on ja no hi ha restriccions d'aforament.​​​​​​​​​

