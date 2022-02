Catalunya retirarà la mascareta al pati de les escoles aquest dijous

Altres notícies que et poden interessar

La Comissió Delegada per a la Covid-19 ha acordat aquest dimarts ladels centres educatius. La decisió va en consonància amb l'eliminació de l'obligatorietat de la mascareta al carrer aprovada pel govern espanyol, que es farà efectiva a partir d'aquest dijous.Quan es va prendre la mateixa decisió el juny del 2021, però, la mesura es va mantenir als patis escolars. El conseller d'Educació,ja va demanar dilluns poder treure les mascaretes als centres escolars com més aviat millor, tot i que va insistir que era una decisió sanitària.El Consell Interterritorial de Salut va aprovar dilluns retirar l'obligació de dur mascareta en espais exteriors. Les autonomies han recolzat en la reunió d'aquest dilluns la decisió que ja havia anunciat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, i que el govern espanyol aprovarà en el Consell de Ministres de demà aquest dimarts.La previsió és que el decret que elimini l'obligatorietat es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat de dimecres i entri en vigor a partir de dijous. El Consell Interterritorial recomana utilitzar-la quan hi hagi aglomeracions.D'altra banda, l'executiu espanyol i les comunitats han acordat augmentar els aforaments en esdeveniments esportius fins al 85% en espais oberts i fins al 75% en tancats. Una mesura que, en el cas de Catalunya no té gaire efecte, ja que actualment no hi ha cap restricció d'aforament en aquesta comunitat autònoma.​​​​​​​​​

