Vídeo | Espectacular persecució policial pels terrats de Barberà del Vallès

#Barbera del Vallés :Lo pillan robando y acaba rodeado en el tejado de una comunidad, por los Mossos d'Esquadra. pic.twitter.com/JiIVg2NWp6 — BCN LEGENDS (@bcnlegends) February 6, 2022

Espectacularded'un presumptede diversos agents. Uns efectius policials que es van activar, tant delscom de la, després de rebre una trucada el passat divendres al migdia, dient que s'havia produït unen un immoble.Segons ha detallat la policia, es va perseguir un home que hauria entrat en una finca del municipi, als carrers Urgell i Tibidabo, i, però no va córrer ni va muntar-se en un vehicle sinó que va utilitzar elsTal com es pot apreciar en el vídeo, enregistrat pels veïns, l'escena va generar unai moltes persones es van aplegar al voltant per presenciar l'acció policial, que va acabar amb la detenció d'aquesta suposat lladre.Els Mossos d'Esquadra el van detenir com a presumpte autor d'un delicte deTot i així, la, ja que hi hadels fets quedel lloc.

