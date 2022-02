Les pitjors pel·lícules del 2021 (i els més nefastos intèrprets), segons els Razzie

Pitjor pel·lícula

Pitjor actor

Pitjor actriu

Pitjor actriu de repartiment

Pitjor actor de repartiment

Desenes dede tot un any. Diverses acadèmies i associacions de crítics marquen les pautes de les quals consideren les produccions de màxima rellevància de tota una temporada., que fa dècades que es produeix, es va crear un certamen de premis que fos totalment el contrari. Així van néixer el 1981, coneguts oficialment com elsen el que es nominen les pitjors pel·lícules de tot l'any, els actors que ho han fet pitjor i les produccions amb apartats més dolents.És un certamen carregat de polèmica, però amb una intenció crítica i còmica, que ha rebut atacs per part de la indústria i, en contraposició, el suport del públic. En els més de 40 anys d'història dels Razzies molt pocs intèrprets, directors i nominats han participat en la cerimònia per a recollir el premi. Sí que ho han fet, entrant en la broma i la crítica que envolten els premis, intèrprets. Aquests són els principals nominats del 2021 en les categories més importants:- Lady Di: El musical- Infinite- Space Jam 2: New Legacy- The Woman in the Window- Scott Eastwood per Dangerous- Roe Hartrampf per Lady Di: El Musical- LeBron James per Space James 2- Ben Platt per Dear Evan Hansen- Mark Wahlberg per Infinite- Amy Adams per The Woman in the Window- Jeanna de Waal per Lady Di: El musical- Megan Fox per Midnight in the Switchgrass- Taryn Manning per Karen- Ruby Rose per Vanquish- Amy Adams per Dear Evan Hansen- Sophie Cookson per Infinite- Erin Davie per Lady Di: El Musical- Judy Kaye per Lady Di: El Musical- Taryn Manning per Every Last One of Them- Ben Affleck por The Last Duel- Nick Cannon per The Misfits- Mel Gibson per Dangerous- Gareth Keegan per Lady Di: El musical- Jared Leto per House of Gucciconsultar tots els altres nominats.

