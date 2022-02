Ferran Reverter deixa el Barça per discrepàncies amb la directiva

ha comunicat aquest dimarts a Joan Laporta que deixa el càrrec de CEO del. Segons La Vanguardia, la raó són lesamb la directiva, especialment arran de l'acord de patrocini amb Spotify que el club va tancar aquest dimarts. En un comunicat, però, l'entitat assenyala que el director executiu plega per "raons personals i familiars".El Barça farà efectiva la renúncia quan trobi un nou director general. Reverter tanca una etapa de, durant els quals ha tingut molta feina: la reestructuració del deute, l'aprovació del finançament per a l'Espai Barça, la reducció de la massa salarial i la recerca de patrocinadors han estat alguns dels punts més calents d'aquests mesos, amb el club en una situació econòmica crítica.Reverter valora aquests mesos com a "" i agraeix a Laporta "la seva confiança i, sobretot, el seu entusiasme i capacitat de lideratge perquè el FC Barcelona compti en aquests moments amb uncapaç de tornar a posicionar el Barça com a líder mundial". Del seu pas pel club, el dirigent diu que "personalment he posat un gran esforç i dedicació durant aquests mesos, però ara vull centrar-me en el propòsit pel qual vaig tornar a Barcelona, que és el de dedicar".Segons va avançar RAC1, Spotify pagaràd'euros al club durant les pròximes tres temporades. Aquest és un acord de màxims, amb el principal patrocinador de la samarreta de partit tant del futbol masculí com del femení, la samarreta d'entrenament i també els title rights de l'estadi. Tot fa pensar, doncs, que elportarà Spotify com a cognom..Tot això es produiria a partir de la pròxima temporada, ja que fins ara el patrocinador que serà rellevat per la plataforma de música és. L'empresa japonesa dedicada al comerç per internet va arribar de la mà de la junta de Josep Maria Bartomeu i ara, la nova junta de Joan Laporta, no preveia renovar l'acord, que finalment es farà amb Spotify.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor